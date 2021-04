Arsenal a mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire alors qu’Alexandre Lacazette a marqué deux fois dans une victoire de routine 3-0 contre Sheffield United, relégué, à Bramall Lane.

Pierre-Emerick Aubameyang étant porté disparu pour cause de maladie, Lacazette a cliniquement balayé les Gunners devant (33) pour compléter un brillant mouvement d’équipe avant que Gabriel Martinelli ne marque son premier but sous un maillot d’Arsenal pendant 15 mois à la suite d’une grave blessure au genou (71).

Lacazette était cool de marquer à domicile son 50e but en Premier League dans les cinq dernières minutes alors qu’Arsenal remontait à la neuvième place avant son quart de finale retour de la Ligue Europa avec le Slavia Prague jeudi.

Le destin de Sheffield United est sur le point d’être scellé. Ils sont à 18 points de retard sur Newcastle, 17e, avec 21 points à jouer alors que le championnat Sky Bet les attend.

Notes des joueurs Sheff Utd: Ramsdale (6), Egan (6), Ampadu (5), Stevens (5), Baldock (5), Fleck (5), Lundstram (5), Norwood (5), Osborn (6), Burke (5), McGoldrick (6 ans). Sous-marins: McBurnie (5), Mousset (5), Brewster (5). Arsenal: Leno (6), Chambres (7), Holding (7), Pablo Mari (6), Saka (7), Thomas (7), Xhaka (7), Pepe (7), Ceballos (8), Martinelli (7) , Lacazette (8). Sous-marins: Willian (6), Nketiah (n / a), Elneny (n / a). Homme du match: Alexandre Lacazette.

Les artilleurs finissent d’attendre la victoire de Bramall Lane

Image:

Les deux minutes de silence pour marquer le décès du duc d’Édimbourg



Mikel Arteta a déclaré qu’il était sous le choc après qu’Arsenal ait perdu 3-0 à domicile contre Liverpool le week-end dernier, son équipe n’ayant enregistré que deux tirs cadrés.

Après ce qui a été décrit comme une performance « inacceptable », c’était la réponse parfaite et un regain de confiance bien nécessaire avant le voyage crucial de la Ligue Europa à Prague.

Actualités de l’équipe John Egan est revenu dans la formation de départ de United. Le défenseur, qui n’a fait son retour que récemment après six semaines d’absence avec un orteil disloqué, a été capitaine de l’équipe à Bramall Lane. Son inclusion était l’un des trois changements apportés par le patron par intérim Paul Heckingbottom alors qu’Ethan Ampadu et Oliver Burke étaient également rappelés.

Arsenal était sans Pierre-Emerick Aubameyang, Emile Smith Rowe et Martin Odegaard. Cependant, Calum Chambers était apte au départ après son absence avec un coup en milieu de semaine et Gabriel Martinelli a pris le départ aux côtés d’Alexandre Lacazette. Bukayo Saka est revenu tandis que Granit Xhaka remplaçait l’arrière gauche à la place du blessé Kieran Tierney.

Bien que cette compétition offre toujours à Arsenal son meilleur espoir de football européen la saison prochaine, il était important qu’ils mettent fin à une séquence de quatre matchs sans victoire à Bramall Lane.

En l’absence de Martin Odegaard et Aubameyang, Martinelli et Dani Ceballos ont saisi l’occasion et Martinelli est venu près de sortir de l’impasse après 24 minutes lorsqu’il a été nourri par Ceballos mais son tir a été repoussé dans le filet latéral.

L’adolescent brésilien a testé Aaron Ramsdale avec sa prochaine chance alors que la déviation d’Oliver Norwood rendait son effort du bord de la boîte maladroit pour le gardien des Blades, qui s’est rassemblé à la deuxième tentative.

Image:

Lacazette garde son sang-froid au-delà d’Aaron Ramsdale



Mais Arsenal ne devait pas se voir refuser la percée avant l’intervalle car ils ont frappé le premier de manière généralement fluide.

C’était un but d’une vraie beauté car un beau football à une touche au bord de la surface de réparation impliquait Bukayo Saka, Thomas Partey et Ceballos, dont le coup de roue arrière habile a finalement permis à Lacazette de faire glisser le ballon sous Ramsdale.

9 – Alexandre Lacazette a marqué 12 buts en Premier League cette saison, dont neuf à l’extérieur – seul Mohamed Salah (11) a marqué plus de buts à l’extérieur dans la compétition cette saison. Roadie. pic.twitter.com/KgcWgrPIjn – OptaJoe (@OptaJoe) 11 avril 2021

Cela a prolongé le record impressionnant de Lacazette sur la route cette saison – neuf de ses 12 buts en Premier League sont sortis de chez eux – seulement neuf de ses 37 premiers dans la compétition en trois saisons étaient sur la route.

À moins d’un tir traîné de David McGoldrick, Bernd Leno n’avait pas été testé, mais il était clair que le patron par intérim des Blades, Paul Heckingbottom, avait cherché à insuffler une certaine urgence à ses joueurs lors du redémarrage.

Sheffield United est entré dans le match invaincu lors des quatre matches de Premier League à domicile contre Arsenal, mais ils auraient dû prendre du retard dans les 10 minutes de la deuxième période lorsque Nicolas Pepe a été libéré sur la droite et a choisi de manière désintéressée Lacazette sur le bord de la surface. mais l’attaquant a raté son tir largement.

Image:

David McGoldrick tient le ballon avec Rob Holding pour entreprise



Il y avait des inquiétudes pour Arteta – et pour l’Angleterre – peu de temps après l’heure lorsque Saka s’est blessé à la cuisse lors d’un défi avec Rhian Brewster, avec de la glace appliquée sur la zone gênante immédiatement après son retrait.

Mais cela se transformerait en une autre nuit difficile pour Heckingbottom et Sheffield United alors qu’ils regardaient le canon d’une 25e défaite de la saison en Premier League lorsque Martinelli doublait l’avance d’Arsenal à 19 minutes de la fin.

Le joueur de 19 ans a réagi le plus rapidement pour mettre le ballon dans un filet vide après que Ramsdale eut paré le tir de Pepe, enregistrant son premier but en 446 jours depuis son but contre Chelsea en janvier 2020.

C’était maintenant un cas de combien et il est devenu un affichage de plus en plus passif des hôtes par la suite.

Les Blades semblaient perdus et ont montré les effets d’une saison de tests alors qu’un troisième but d’Arsenal est dûment arrivé lorsque Lacazette a couru sur le magnifique ballon de Partey pour inverser son tir au-delà de Ramsdale. La victoire maintient en vie les chances de qualification européenne d’Arsenal via la ligue, l’accent étant désormais mis sur Prague.

Image:

Gabriel Martinelli rentre à bout portant pour doubler l’avance d’Arsenal



Ce que les gérants ont dit

Image:

Paul Heckingbottom a vu son équipe de Sheffield United concéder 10 buts lors de ses trois matchs de Premier League en charge



Patron par intérim de Sheffield United Paul Heckingbottom: « Cela montre à quel point les marges sont fines. Je ne pensais pas que nous avions assez de contrôle en première mi-temps.

« Mais nous avons concédé un but vraiment médiocre qui nous a enlevé le match. Un moment clé. Je pensais qu’Arsenal avait bien joué dans notre presse en première période.

« Nous ne pouvons pas nous apitoyer sur nous-mêmes. Sept matchs de plus et on ne nous donnera rien. Les joueurs savent qu’ils jouent pour tout. Ce sont les moments qui vous donnent faim en tant que manager de football et je vais m’assurer que les joueurs. ressentez de cette façon.

« Nous n’avions pas le contrôle sans le ballon en première mi-temps, nous avons donc dû faire des changements. Nous continuerons à nous battre et à pousser pour être sûrs d’obtenir plus de points avant la fin de la saison.

« Nous avons un groupe varié, des jeunes garçons qui commencent tout juste leur aventure et des joueurs plus âgés qui ont fait un voyage avec ce club au cours des cinq dernières années. Vous devez apprendre des moments difficiles et revenir plus fort. »

Image:

Sheffield United se dirige vers la relégation confirmée



Patron d’Arsenal Mikel Arteta: « Nous avons eu une très bonne performance et une feuille blanche qui était nécessaire après une longue période. Nous avons été efficaces et intelligents avec le ballon. Nous avons montré la bonne attitude, donc dans l’ensemble, je suis vraiment heureux. Gagner engendre toujours la confiance et nous aurons besoin qui se dirige vers jeudi.

Sur la blessure de Saka: « Saka avait une gêne à la cuisse qui est la dernière chose dont nous avions besoin. Nous avons quelques joueurs pour le moment donc la dernière chose dont nous avons besoin est un autre.

« Je ne connais pas l’étendue de la blessure de Saka. Nous devrons voir comment elle évoluera dans les prochains jours. Je suis ravi de Gabriel mais je vous demande d’être patient car nous ne devrions pas le comparer avec les autres 19. Il a une attitude et un talent incroyables, il a un avenir incroyable devant lui mais nous devons le gérer.

« Je ne suis pas au courant [of the clamour to give him starts] mais je suis sûr qu’il y a toujours un débat sur qui devrait jouer. Cela arrive la plupart du temps si vous ne gagnez pas. «

Homme du match – Alexandre Lacazette

Image:

Lacazette célèbre après avoir marqué contre Sheffield United



Lacazette est le sixième Français à marquer 50 buts en Premier League pour un seul club, quatre des six le faisant pour Arsenal (également Thierry Henry, Olivier Giroud et Robert Pires).

Lacazette a déclaré: « C’était important que nous ayons gagné et ce fut une belle journée pour nous. J’ai raté une occasion facile jeudi et j’ai donc voulu marquer.

« La confiance manquait un peu. Nous savons que nous avons la qualité mais parfois nous manquons un peu aux deux extrémités du terrain. »

Sur le premier but de Lacazette, Arteta a déclaré: « C’était un but typique d’Arsenal avec une grande qualité. Le mouvement était vraiment bon et Laca joue vraiment bien en ce moment. Il est plein de confiance. Au cours des six ou sept derniers mois, j’ai vu un grand changement dans la façon dont il interagit avec ses coéquipiers et nous avons besoin de son type de personnage dans l’équipe. «

Statistiques Opta

Image:

Nicolas Pepe se bat pour la possession avec Enda Stevens de Sheffield United



Dans l’histoire de la Premier League, seule Chelsea (42) a battu l’équipe commençant la journée en bas de tableau plus qu’Arsenal, avec cette victoire la 37e victoire des Gunners (aux côtés des Spurs).

Sheffield United a subi sa 25e défaite en championnat de la saison, la plus importante par une équipe non nouvellement promue depuis Huddersfield en 2018-19 (28). En effet, chacune des 12 équipes précédentes de Premier League à perdre plus de 25 matches en une saison a été reléguée, dont 10 ont terminé au plus bas.

Arsenal a remporté sa première victoire en Premier League à Bramall Lane à la cinquième tentative de demander (D2 L2), avec cette première victoire en championnat depuis avril 1991.

Arsenal est désormais invaincu lors de ses quatre derniers matchs à l’extérieur en Premier League (W2 D2), leur plus longue série de la saison. En effet, les Gunners ont remporté plus de victoires sur la route (7) qu’ils n’en ont aux Emirats cette saison (6).

Arsenal a remporté 66,6% de ses six matches de Premier League cette saison sans Pierre-Emerick Aubameyang (W4 D1 L1), contre 36% de ceux avec lui dans l’équipe (9/25).

Paul Heckingbottom a vu son équipe de Sheffield United concéder 10 buts lors de ses trois matchs de Premier League en charge, le plus grand nombre après les trois premiers matchs d’un entraîneur dans la compétition, aux côtés de David Moyes (2002, Everton) et Christian Gross (1997, Spurs) .

Et après?

Samedi 17 avril 14h30



Coup d’envoi à 15h00





Dimanche 18 avril 12h30



Coup d’envoi 13h30





Sheffield United rendra visite aux Wolves samedi prochain à 15h, en direct sur Sky Sports.

Arsenal se rendra pour affronter le Slavia Prague lors du match retour de leur quart de finale de la Ligue Europa jeudi avant d’accueillir Fulham en Premier League dimanche prochain, en direct sur Sky Sports, à 13h30.