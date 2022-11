Sheff United 5 – 2 Burnley

Burnley a subi une capitulation en seconde période à Sheffield United alors que les leaders du championnat ont perdu une avance à la mi-temps pour être battus 5-2 par les Blades pour leur deuxième défaite en championnat de la saison.

Les Clarets de Vincent Kompany menaient 2-1 à la mi-temps alors que Manuel Benson marquait deux buts offerts par le défenseur des Blades Jack Robinson. L’arrière gauche a dévié l’effort de l’ailier de Burnley devant Wes Foderingham pour le premier match, avant de donner à Benson le ballon pour marquer sur le coup de la mi-temps après qu’Iliman Ndiaye ait égalisé pour l’équipe locale.

Mais une baisse bizarre des standards de Burnley a conduit à une défense comique et à quatre buts de Sheffield United. Oli McBurnie a dirigé le niveau des Blades trois minutes après la mi-temps, avant que Robinson ne passe de zéro à héros en poussant à bout portant dans un corner.

Anel Ahmedhodzic a fait un autre coup de pied arrêté en terminant haut dans le filet, avant que McBurnie ne rentre chez lui son deuxième de l’après-midi pour déplacer les Blades à la deuxième place pendant quelques heures au moins, trois points derrière Burnley battu ayant joué un match de moins que le Clarets.

Comment Sheffield United est venu par derrière pour gagner

Quatre des buts de Sheffield United ont été marqués par des coups de pied arrêtés et, malgré le contrôle de la possession et l’air dangereux à travers Benson au début, Burnley n’a jamais semblé s’installer du tout dans les corners et les longues remises en jeu de Robinson.

L’équipe de Kompany a reçu un avertissement lorsque le gardien Aro Muric est venu et n’a pas réussi à récupérer deux livraisons dans la surface de réparation de Burnley, avec un dégagement hors ligne de Nathan Tella refusant un effort des Blades et McBurnie se dirigeant d’un coin à l’autre.

Mais c’est Burnley qui a pris l’avantage après 17 minutes lorsque Ian Maatsen a traversé le poteau arrière pour Benson, dont le tir se dirigeait droit vers Foderingham mais la tête de Robinson l’a emporté dans le filet.

Les Clarets auraient pu en faire deux alors que Taylor Harwood-Bellis a mis une tête libre au-dessus de la barre dans un corner, mais c’était à partir d’un coup franc à l’autre bout d’où venait le prochain but.

McBurnie a tiré sur un corner de la droite dans le chemin de Ndiaye, qui a poussé Muric à bout portant pour égaliser.

Maatsen a frappé la barre pour Burnley presque immédiatement et Harwood-Bellis a refusé McBurnie en dégageant la ligne, mais une rencontre de bout en bout est allée dans le sens des visiteurs sur le coup de la mi-temps.

Robinson a été pris en possession par Benson alors que les Blades jouaient à l’arrière et l’ailier de Burnley avait la simple tâche de passer devant Foderingham.

Mais Burnley était méconnaissable après la pause car une mauvaise défense a permis aux hôtes de marquer trois buts sur coups de pied arrêtés en l’espace de 16 minutes bizarres.

Le premier est venu d’un long lancer dégagé alors qu’Ahmedhodzic a envoyé un centre de Robinson à McBurnie, qui a hoché la tête à bout portant trois minutes seulement après la mi-temps. Puis Robinson a fait amende honorable pour son spectacle d’horreur en première mi-temps pour terminer à bout portant après qu’Ahmedhodzic ait frappé la barre d’un coin.

Le match a été mis hors de doute lorsque l’arrière central Ahmedhodzic – qui s’était rapproché plus tôt grâce à un coup de pied de vélo spectaculaire – a lancé un tir haut dans le filet, mais des questions subsistent quant à savoir si le défenseur bosniaque était hors-jeu dans la préparation.

La mauvaise performance de Burnley à l’arrière a été caractérisée par le fait que George Baldock a été autorisé par Maatsen à marquer au but après la passe défensive d’Oliver Norwood. Muric a été à la hauteur de l’effort du défenseur mais le ballon est tombé gentiment sur McBurnie pour marquer le cinquième but.

Et après?

Sheffield United est de retour en action mardi soir alors qu’il accueille Rotherham lors d’un coup d’envoi à 19h45, en direct sur Sky Sports Football Red Button et l’application Sky Sports.

Burnley accueille Blackburn à Turf Moor le dimanche 13 novembre prochain lors du dernier match de championnat avant la Coupe du monde. C’est en direct sur Sky Sports Football à partir de 12h, avec le coup d’envoi à 12h30.