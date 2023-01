Sheff United 1 – 0 Hull City

Le premier but de Daniel Jebbison en championnat pour Sheffield United depuis mai 2021 a assuré une courte victoire 1-0 à domicile contre Hull.

L’attaquant de 19 ans a mis fin à sa sécheresse de 18 matchs en championnat pour les Blades alors que les hommes de Paul Heckingbottom ont maintenu leur poussée de promotion automatique implacable avec une 11e victoire lors de leurs 13 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Hull, cependant, a mené une lutte acharnée et a fait pression pour égaliser jusqu’à ce qu’un moment de pétulance voit l’attaquant ghanéen Benjamin Tetteh recevoir un carton rouge pour une tentative de coup de tête à la 85e minute.

Le but décisif du match est venu de la première attaque de la nuit à la quatrième minute quand Anel Ahmedhodzic a cassé le canal droit et a glissé le ballon à l’intérieur pour Iliman Ndiaye.

Son tir a été bloqué mais le ballon s’est cassé gentiment pour Jebbison, qui a frappé à sept mètres.

Image:

Sheffield United a maintenu sa promotion





Hull a presque riposté immédiatement, mais Wes Foderingham a rapidement dépassé son but pour nier Aaron Connolly après avoir couru sur un ballon en profondeur d’Oscar Estupinan.

Mais les Blades n’ont été refusés qu’une seconde de la nuit quand Alfie Jones a fait un blocage brillant pour contrecarrer Jayden Bogle après s’être accroché à une grosse botte en avant par Foderingham.

Le gardien des Tigers, Matt Ingram, a ensuite bien réagi pour sauver à son poteau proche après que Sander Berge ait joué Jebbison au but.

À l’autre bout, Estupinan a dégagé la barre transversale d’une tête après que Jacob Greaves ait remporté un ballon aérien dans la surface.

Mais les hôtes ont terminé la mi-temps les plus forts, avec l’effort de curling de Tommy Doyle depuis le bord de la zone basculé autour d’un montant par Ingram et Berge se dirigeant vers après avoir échangé des passes avec Jebbison.

Après la pause, un étirement John Egan n’a pas réussi à étendre complètement Ingram à son deuxième poteau, tandis qu’une tentative de curling avec l’extérieur de sa botte de Doyle s’est éloignée du but des visiteurs par Jones.

Le patron de Hull, Liam Rosenior, a répondu en effectuant un triple remplacement juste après l’heure et deux des remplaçants – Ozan Tufan et Tetteh – se sont rapidement combinés pour offrir une opportunité à Connolly qu’il a largement dépassée.

Tetteh a également tenté sa chance avec un entraînement de 30 mètres qui a dérivé bien large, tandis que quelques instants plus tard, Jones a dépassé le premier poteau depuis un coin.

L’ancien Blade Regan Slater a ensuite grimpé le plus haut dans la surface de réparation pour rencontrer un autre corner, mais son effort a dégagé la barre transversale.

Mais le camée animé de Tetteh a pris fin lorsque, après s’être bousculé avec son compatriote remplaçant Oli McBurnie en vue d’un coup franc à l’extérieur, il a enfoncé sa tête dans le visage de l’attaquant de United.

Tetteh a été renvoyé et avec lui sont partis les espoirs de Hull de prolonger leur invincibilité à l’extérieur à un huitième match.

Heckingbottom : l’embargo ne nous distraira pas

Image:

Paul Heckingbottom a guidé Sheffield United vers la deuxième place du championnat





Heckingbottom est convaincu que Sheffield United ne laissera pas son embargo sur les transferts faire dérailler sa candidature à une promotion automatique du championnat.

Les Blades ont reconnu l’embargo mais ont souligné dans un communiqué que leur “objectif principal” cette saison reste la promotion en Premier League.

Heckingbottom a déclaré: “Le club a publié une déclaration et je n’ai plus d’informations à partager à ce sujet. L’EFL nous a sanctionnés et nous travaillons sur la façon de gérer cela.

“Nous avons fait face à toutes sortes de choses depuis que je suis ici et c’est juste une autre chose. Mais nous nous sommes mis dans une bonne position dans la ligue et, quel que soit le résultat, nous ne reculerons pas.

“J’ai vu beaucoup de choses dans le football – en tant que joueur et entraîneur – et c’est juste une autre situation dont nous devons tirer le meilleur parti. Je ne peux rien y faire du tout et cela ne devient qu’une distraction pour les joueurs. si tu le laisse faire.”

Rosenior : Tetteh s’est laissé emporter par les émotions

Image:

Liam Rosenior pense que Hull est sur le point d’être une “très bonne” équipe de championnat





Rosenior a révélé que Tetteh s’était excusé auprès de lui et de ses coéquipiers pour avoir été expulsé, affirmant qu’il sentait que l’attaquant avait été pris dans l’émotion du match.

“Je pense que c’était à cause de l’émotion que les deux équipes montraient”, a déclaré Rosenior. “Ils ont tout donné et Benji a fait une erreur.

“Il s’est excusé auprès de moi et des joueurs par la suite et c’était vraiment dommage car, à ce moment-là, nous semblions vouloir marquer.

“Nous gagnions coin après coin et obtenions des entrées dans leur boîte. Benji a également montré beaucoup de qualité après son arrivée et il sera une grosse perte pour nous maintenant.”

Rosenior a toutefois été très encouragé par la performance globale de son équipe en disant : “Je pense que nous avons poussé une très bonne équipe jusqu’au bout.

“Nous avons marqué un but en désactivant un schéma de jeu que nous savions attendre de Sheffield United, ce qui était décevant.

“Mais beaucoup d’équipes auraient fait faillite après avoir concédé si tôt et nous ne l’avons pas fait. Même quand nous avions 10 hommes sur le terrain à la fin, nous poussions toujours.

“Maintenant, j’ai juste besoin que les joueurs commencent à croire en leurs capacités car nous ne sommes pas loin d’être une très bonne équipe à ce niveau.”