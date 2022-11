Sheff United 0 – 1 Rotherham

Le but de Ben Wiles a donné à Rotherham une première victoire à Sheffield United depuis 1980 et a empêché leurs rivaux du South Yorkshire de prendre la tête du championnat Sky Bet.

Les Miller, qui manquent six joueurs de la première équipe en raison d’une blessure, ont passé un moment misérable à Bramall Lane depuis leur dernière victoire il y a 42 ans, mais ils ont réécrit le livre des records avec une victoire 1-0 grâce à la finition accomplie de Wiles.

Ils se sont sentis malchanceux de ne pas obtenir de penalty à la mi-temps et il y aurait eu un pressentiment quant à ce qui allait arriver en seconde période, mais ils ont repoussé une riposte de United pour remporter une première victoire en cinq matchs.

Ce fut une autre tournure dans la saison ondulante des Blades, où ils n’ont pas été en mesure de maintenir une forme constante et ce sera un résultat décevant à la suite de leur victoire sur Burnley ce week-end.

Ils sont entrés dans le match en tant que grands favoris, mais les Miller ont atteint leur premier objectif de retenir les Blades dans les 20 premières minutes, car même s’il y avait beaucoup de possession à domicile, il y avait peu d’occasions.

En fait, ce sont les visiteurs qui ont menacé en premier alors que Cohen Bramall poursuivait une cause perdue et envoyait un centre que Peter Kioso a atteint en premier, forçant Wes Foderingham à effectuer un arrêt prolongé.

Les Blades ont commencé à prendre le contrôle et ont forcé quelques demi-chances alors que Lee Peltier bloquait un effort d’Oli McBurnie, qui se dirigeait également vers lui.

Mais Rotherham est resté dans le match et a pris les devants à la 38e minute.

Jack Robinson, sujet aux erreurs lors de la victoire de samedi contre Burnley, a eu un autre moment à oublier car il a raté son dégagement, Chiedozie Ogbene s’est faufilé et a attaqué Wiles, qui a choisi le coin inférieur après s’être retrouvé dans des hectares d’espace dans la surface de réparation.

Les Miller ont gagné en confiance et ont terminé la première mi-temps plus fort avec Wiles tirant depuis le bord de la zone avant un grand moment de drame au plus profond du temps additionnel de la première mi-temps.

Ollie Rathbone a joué le dangereux Wiles et alors qu’il se préparait à tirer, il semblait être emmitouflé par Enda Stevens, mais l’arbitre Keith Stroud a écarté les protestations.

Rotherham était furieux, le manager Matt Taylor empiétant sur le terrain et les joueurs entourant Stroud à la mi-temps.

Les hôtes sont sortis en tirant après la pause et ont presque égalisé immédiatement lorsque John Egan a trouvé de l’espace au deuxième poteau et a fait péter un effort que Viktor Johansson a bien fait de renverser.

La poussée des Blades a commencé sérieusement dans les 30 dernières minutes et une grande chance s’est présentée à la 68e minute lorsque Robinson a lancé un long lancer et que McBurnie l’a rencontré avec une tête en regardant, mais Johansson a pu s’accrocher au ballon à la deuxième tentative. .

Rotherham défendait résolument, mais leurs hôtes continuaient à venir et Billy Sharp lançait un coup d’œil large de la tête tandis que la frappe rauque de McBurnie à la 90e minute était repoussée par le très occupé Johansson.

Cependant, une gestion de jeu pratique leur a permis de voir le résultat pour une victoire célèbre.