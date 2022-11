Sheff Mer 1 – 0 Shrewsbury

Mark McGuinness a marqué un vainqueur en première mi-temps alors que Sheffield Wednesday a maintenu la pression sur les meneurs de la Ligue 1 avec une victoire 1-0 sur Shrewsbury.

McGuinness a marqué de la tête le seul but du match six minutes avant la pause alors que mercredi a réduit l’écart avec Plymouth à trois points, les leaders étant détenus par Burton.

Le but est venu vers la fin de ce qui avait été une première mi-temps frustrante pour l’équipe locale, l’ancien défenseur de mercredi Chey Dunkley bloquant la plupart de ce qui se présentait à lui.

Fisayo Dele-Bashiru et Josh Windass ont eu la meilleure des chances pour les Owls mais Shrewsbury a tenu bon jusqu’à la 39e minute.

Les hôtes ont finalement sorti l’impasse lorsque le skipper Barry Bannan a fouetté dans un coin et que McGuinness s’est hissé au plus haut pour marquer son premier but pour le club.

Shrewsbury a eu une chance d’égaliser au milieu de la seconde mi-temps, mais Taylor Moore a vu son effort dépasser le but de David Stockdale.

La meilleure occasion de mercredi de doubler leur avantage est venue lorsque Bannan a été mis au but, mais le gardien visiteur Marko Marosi a sauvé et le remplaçant Lee Gregory n’a pas pu convertir son suivi.

Les hôtes ont presque été obligés de payer pour ne pas avoir terminé le match lorsque Matthew Pennington a failli égaliser avec un tir de curling qui est allé juste à côté, les Owls devant défendre frénétiquement dans les derniers instants pour remporter la victoire.