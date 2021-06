Shefali Shah, que vous avez vue jouer des rôles remarquables dans des films comme « Ajeeb Daastaans », « Dil Dhadakne Do » et bien d’autres, est souvent appréciée pour sa performance détaillée à l’écran.

Lors d’une session Instagram « Ask Me Anything », les internautes, tant personnels que professionnels, lui ont posé plusieurs questions, dont une question sur les films qu’elle a rejetés dans le passé et qui sont devenus un succès.

En réponse à cela, Shefali a écrit : « Beaucoup… ‘Kapoor and Sons’, ‘Neerja’. »

Shefali a répondu à beaucoup plus de questions que lui ont posées ses fans. Parlant de sa sélection de script, elle a ajouté: « Ce qui me frappe vraiment au cœur et aux tripes, je le ferai. »

Un autre fan lui a demandé de donner des conseils d’acteur auxquels elle a répondu: « Chacun fait son propre chemin et apprend. En fait, j’apprends encore moi-même. Quel conseil je vais donner à quelqu’un. Je n’ai absolument aucun conseil. «

Interrogée sur les rôles qu’elle pense être les meilleurs jusqu’à présent, elle a répondu : « Vartika et Tara ». Elle a joué Vartika dans ‘Delhi Crime’ et Tara dans ‘Once Again’.

Côté travail, Shefali sera aux côtés d’Ayushmann Khurrana et de Rakul Preet Singh dans ‘Doctor G’. Elle jouera le rôle d’un médecin senior tandis qu’Ayushmann jouera le rôle du Dr Uday Gupta et Rakul sera considéré comme un étudiant en médecine dans le film.

Outre « Doctor G », Shefali apparaîtra également dans « Darlings » où elle partagera l’espace d’écran avec Alia Bhatt et Vijay Varma. Elle a également « Human » de Vipul Shah comme projet à venir.

La première saison de ‘Delhi Crime’ a remporté le prix de la meilleure série dramatique aux International Emmy Awards l’année dernière et devrait réaliser la deuxième saison très bientôt. Le premier film de Shefali, « Someday », a également été sélectionné pour la compétition internationale de courts métrages et de vidéos du 51e Festival du film des États-Unis.