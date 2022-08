Shefali Shah révèle si le terme “Madame Monsieur” utilisé dans le drame policier est sexiste

La sortie du 26 août de Delhi Crime 2, mettant en vedette Shefali Shah, a reçu d’excellentes critiques de la part du public. Cependant, certains utilisateurs de médias sociaux ont également évoqué la façon dont DCP Vartika Chaturvedi, le personnage de l’actrice dans la série Web, a été qualifiée de “Madame Monsieur” par ses collègues. Ils ont affirmé que l’expression est utilisée de manière sexiste. Shefali Shah a récemment été interrogée à ce sujet et a répondu que peu importe la façon dont les gens se réfèrent à son personnage tant que la tâche est terminée.

“Il y a beaucoup de débats et de conversations autour de cela, mais il y avait une chose très intéressante qu’on m’a dit quand j’ai fait la saison 1. En fait, madame Chaya m’a dit, elle a dit:” Peu importe comment ils m’appellent, comme dans la mesure où je fais le travail. Et ce n’est vraiment pas le cas », a déclaré Shefali à Pinkvilla.

« De plus, elle n’est pas là pour corriger les points de vue des gens, qui n’affectent pas son travail et la société. Elle sait que cela ne vient que de l’amour et du respect. Elle n’ira pas voir tous les gendarmes du commissariat pour les corriger. Tout son truc c’est ‘Kuch bhi bulao, mera kaam sahi karo’. Et ça ne vient que de l’amour et du respect, ou ça vient juste de ki acha c’est le terme. Honnêtement, j’aime le terme, je l’aime. Je pense que c’est tellement attachant. Donc vous savez har cheez ko disséquer karne ki mujhe zarurat nahin lagti », a ajouté l’actrice.

Inspirée par de vrais événements, la top-flic Vartika mène une autre enquête cruciale avec son équipe pour sauver Delhi et ses personnes âgées d’un gang odieux de tueurs. Dans cette saison, Shefali Shah reprend son rôle avec DCP Vartika Chaturvedi. La bande-annonce montre comment la police de Delhi recherche un tueur en série alors même qu’elle est aux prises avec un manque de personnel et une augmentation de la criminalité.