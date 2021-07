Shefali Shah partage une photo de retour et révèle qu’elle a été rejetée pour CE travail

L’actrice Shefali Shah a partagé une vieille photo d’elle de sa jeunesse lorsqu’elle avait postulé pour devenir hôtesse de l’air dans une compagnie aérienne. Cependant, l’acteur de « Dil Dhadakne Do » a été rejeté.

Shefali Shah s’est rendue sur Instagram pour partager ce souvenir avec ses fans et ses sympathisants. Sur la photo, on peut la voir vêtue d’une robe à fleurs brunâtre et d’un ventre noir. Elle avait sous-titré les photos : « La photo que j’avais soumise pour la candidature Cathay Pacific, j’ai été rejetée #FlashbackFriday. » Cathay Pacific Airways est la compagnie aérienne nationale de Hong Kong avec son hub principal situé à l’aéroport international de Hong Kong.

Alors que la publication devenait virale, de nombreux fans lui ont témoigné leur amour dans la section des commentaires. L’acteur Sandhya Mridul en a également profité pour évoquer sa candidature à un poste dans la même compagnie aérienne. « Whaaat ne savait pas! J’ai été acceptée mais je ne l’ai pas fait et je ne l’ai pas pris et nous y voilà », a-t-elle commenté.

Shefali Shah a récemment été vue dans le segment « Ankahi » de Kayoze Irani dans le film d’anthologie de Netflix « Ajeeb Daastaans ». Elle a également figuré dans la série Netflix primée aux Emmy Awards internationaux ‘Delhi Crime’ (2019) et apparaîtra pour la deuxième saison de l’émission. Elle a également des films comme « Darlings » avec Shah Rukh Khan et Alia Bhatt et « Doctor G » avec Ayushmann Khurrana et Rakul Preet Singh.