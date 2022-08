Shefali Shah est de retour en tant que DCP Vartika Chaturvedi et tente de résoudre une affaire de meurtres multiples

L’une des séries Web les plus populaires et les plus attendues, Delhi Crime est de retour avec plusieurs meurtres mystérieux. Oui! Réjouissez-vous tous les fans de Delhi Crime! La bande-annonce de la saison 2 de votre thriller préféré Delhi Crime a été publiée par Netflix.

L’officier de police chevronné DCP Vartika Chaturvedi et son équipe de confiance se sont réunis pour résoudre plusieurs cas mystérieux de meurtre. La bande-annonce a l’air incroyable, les internautes ne peuvent pas rester calmes après avoir appris que la deuxième saison de la seule série indienne lauréate d’un Emmy Award international, Delhi Crime, est de retour.





Inspirée par de vrais événements, la top-flic Vartika mène une autre enquête cruciale avec son équipe pour sauver Delhi et ses personnes âgées d’un gang odieux de tueurs. Dans cette saison, Shefali Shah reprend son rôle avec DCP Vartika Chaturvedi. La bande-annonce montre comment la police de Delhi recherche un tueur en série alors même qu’elle est aux prises avec un manque de personnel et une augmentation de la criminalité.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a commenté : “Je suis ravi et je compte les jours !” Le deuxième a dit: “Commmeee fast 26th août can’t wait for this show.” La troisième personne a écrit: “Kisi ke passe NETFLIX h partage KR lo.” Le quatrième a commenté: “Bahut intezar karwaya prabhu saison 2 ka.” Le cinquième a dit: “Enfin, elle est de retour … Kitna attend kraya yar ….. Kbse intezar tha madame monsieur vertika ka …. Yuhuuu”

La série sortira le 26 août. Outre Shefali, la série met également en vedette Rajesh Tailang, Adil Hussain, Rasika Dugal et Gopal Datt, entre autres. La première saison de l’émission était basée sur l’enquête de la police de Delhi sur le tristement célèbre viol collectif de 2012 à Delhi. Il s’agit de la première websérie indienne à remporter un International Emmy Award.

Netflix diffusera la deuxième saison de l’émission plus tard cette année. Le géant OTT n’a pas encore annoncé la date de sortie officielle. (Avec les entrées de l’ANI)