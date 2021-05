Shefali Jariwala, la célébrité de «  Bigg Boss 13  », s’ouvre sur sa séparation en 2009

Shefali Jariwala a épousé l’acteur Parag Tyagi en 2014 et le couple profite au maximum de leur bonheur conjugal. Avant cela, le ‘Kaanta Laga‘fille a été mariée à Harmeet Singh de la renommée Meet Brothers de 2004 à 2009. Le couple a eu un horrible divorce et maintenant, après de nombreuses années, Shefali a longuement parlé des abus auxquels elle a été confrontée lors de son premier mariage. Apparemment, le Bigg Boss 13 le candidat l’avait même accusé de violence domestique.

Maintenant, lors d’une interaction avec Times Now, Shefali a déclaré: « Il est très important de comprendre que vous n’êtes pas apprécié. Toutes les formes de violence ne sont pas physiques. Il y a aussi beaucoup de violence mentale et vous êtes très malheureux dans votre vie. Je pense que l’une des raisons pour lesquelles je pouvais décider par moi-même, c’était parce que j’étais indépendante. Je gagnais mon propre argent. «

Shefali a ajouté: « La plus grande peur dans notre pays est que nous avons la société. Le divorce est considéré comme un tabou, mais la façon dont j’ai été élevé, c’est de ne pas vraiment se soucier de la société, mais juste de faire ce que nous pensons être juste. Je pourrais j’ai pris de telles mesures dans ma vie et j’ai eu un solide soutien. «

Pendant ce temps, lorsqu’on lui a demandé comment elle avait rencontré Parag, Jariwala a partagé: « J’étais célibataire à ce moment-là. C’était une sorte de rendez-vous arrangé. Nous nous aimions beaucoup et nous nous sommes entendus instantanément. Parag et moi sommes très similaires et différents. à bien des égards. Je pense que nous nous équilibrons en quelque sorte. «

Le couple avait même participé à l’émission de télé-réalité basée sur la danse Nach Baliye quand ils sortaient juste.