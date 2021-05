Shefali Jariwala, fille de Kaanta Laga, se livre à un premier mariage raté et déclare que «toutes les violences ne sont pas physiques» Actualités Buzz

New Delhi: Connue sous le nom de fille «Kaanta Laga», Shefali Jariwala est devenue une star du jour au lendemain peu de temps après la version remix de la chanson «Kaanta Laga» sortie en 2002. Au milieu de toute sa popularité croissante, Shefali s’est mariée à Harmeet of Meet Bros célèbre en 2004, mais leur vie conjugale a touché le fond et le couple a divorcé en 2009.

Shefali Jariwala dans une interview avec Times Now a parlé de son premier mariage raté et de sa vie par la suite. Elle a dit: « Il est très important de comprendre que vous n’êtes pas apprécié. Tous les types de violence ne sont pas physiques. Il y a beaucoup de violence mentale qui se produit également et vous êtes très malheureux dans votre vie. Je pense que l’un des raisons pour lesquelles je pouvais prendre la décision pour moi-même, c’était parce que j’étais indépendant. Je gagnais mon propre argent. La plus grande peur dans notre pays est que nous avons est de la société. Le divorce est considéré comme tabou mais la façon dont j’ai été élevé , c’est ne pas vraiment se soucier de la société, mais simplement faire ce que nous pensons être juste. Je pourrais prendre de telles mesures dans ma vie et j’ai eu un solide soutien « .

Elle a ajouté: « Les femmes doivent comprendre que vous devez être vraiment indépendantes et vous devez reconnaître la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parfois, les femmes ne reconnaissent pas pendant des années qu’elles ne sont pas dans un mariage heureux. Les choses peuvent se passer à l’amiable pour tant mieux, mais il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent. La police peut intervenir. Nous avons d’excellents avocats. La loi du pays protège les femmes de bien des façons. Elles doivent demander conseil et être fortes. Elles doivent essayer et avoir un système de soutien qui leur est propre et vous devez prendre des décisions difficiles pour avancer dans la vie ».

Shefali Jariwala, heureusement, a retrouvé l’amour et après avoir fréquenté pendant quelques années, s’est mariée à l’acteur de télévision Parag Tyagi. Le duo s’est attelé en 2014 et leur PDA sur les réseaux sociaux a gagné les cœurs.

À propos de son mari Parag, elle a déclaré: «J’étais célibataire à ce moment-là. C’était une sorte de rendez-vous arrangé. Nous nous aimions beaucoup et nous nous entendions instantanément. Parag et moi sommes très similaires et différents à bien des égards. pense que nous nous équilibrons en quelque sorte. «

Shefali Jariwala et Parag Tyagi ont également participé à l’émission de télé-réalité de danse Nach Baliye. Dans Bigg Boss 13, alors que Shefali était candidate, son mari adoré a applaudi sa femme et est même entré dans la maison pendant la semaine de la famille.