Sheezan Khan participera à Khatron Ke Khiladi 13, regardez la vidéo

Khatron Ke Khiladi 13 : L’acteur de télévision Sheezan Khan fait la une des journaux depuis l’année dernière. L’acteur a été libéré de prison plus tôt cette année, il a été arrêté dans l’affaire du suicide de Tunisha Sharma et est actuellement en liberté sous caution. Sheezan Khan a finalement atteint l’Afrique du Sud pour participer à Khatron Ke Khiladi 13 au milieu de toutes les querelles et controverses juridiques. L’acteur poste régulièrement des BTS amusants avec ses co-concurrents de la saison 13. Regardez la vidéo pour en savoir plus.