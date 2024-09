Sheetz ouvre un deuxième magasin à Beavercreek

BEAVERCREEK — Sheetz, une importante chaîne de restaurants et de supérettes du Mid-Atlantic, ouvrira officiellement son deuxième établissement à Beavercreek le mardi 24 septembre.

Le nouveau magasin est situé au 4215 Colonel Glenn Highway. Le premier magasin Sheetz de Beavercreek au 1270 N Fairfield Road a ouvert ses portes en avril.

Après avoir été nommé l’un des meilleurs endroits où travailler aux États-Unis par Fortune, Sheetz organisera des festivités d’ouverture officielle pour célébrer cette ouverture. Elles commenceront à l’extérieur du magasin à 9 heures du matin avec plusieurs prix décernés, dont un grand prix de Sheetz gratuit pendant un an. La cérémonie officielle d’inauguration du magasin est prévue à 10 h 45. Ce nouvel emplacement, qui ouvre au public à 8 heures du matin, accueillera également les clients en offrant du café et des sodas en libre-service gratuits pendant toute la journée d’ouverture.

En l’honneur de cette grande ouverture, Sheetz fera un don de 2 500 $ à The Foodbank, Inc., qui a servi de principale source de nourriture pour le réseau de lutte contre la faim dans la vallée de Miami. Les clients qui assisteront à la grande ouverture sont encouragés à faire don d’un aliment non périssable à l’organisme à but non lucratif. Ceux qui feront un don recevront un article de marque Sheetz, limité à un par client jusqu’à épuisement des stocks de 9 h à 11 h

Un deuxième don de 2 500 $ sera également remis aux Jeux olympiques spéciaux de l’Ohio. Fier soutien des Jeux olympiques spéciaux depuis plus de 30 ans, Sheetz apporte également son soutien à l’organisation par le biais de dons de produits et de bénévolat lors d’événements.

Classé deuxième dans la dernière liste des meilleurs lieux de travail dans le commerce de détail de Fortune, cet établissement emploiera environ 30 personnes. Sheetz proposera son menu primé Made-to-Order (MTO) dans cet établissement où les clients pourront commander n’importe quelle boisson ou produit alimentaire de spécialité personnalisé de Sheetz 24 heures sur 24.

Sheetz exploite des magasins en Pennsylvanie, en Caroline du Nord, au Michigan, en Virginie, en Virginie-Occidentale, en Ohio et dans le Maryland, tous les magasins étant ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.