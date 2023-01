Sheer Jeweled Jumpsuit d’Elizabeth Hurley à NYE: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Elisabeth Hurley fait toujours une déclaration avec ses tenues et c’est exactement ce qu’elle a fait pour sonner en 2023. La femme de 57 ans était magnifique lorsqu’elle portait une combinaison moulante et transparente qui était couverte de bijoux et de paillettes tandis qu’un énorme casque en or était terminé son regard.

Elizabeth a posté le diaporama de photos avec la légende : « Un au revoir doux-amer à 2022, une année de souvenirs à la fois extrêmement heureux et profondément tristes. Voici 2023 et espérons que les rêves de tout le monde se réalisent.

La combinaison à manches longues d’Elizabeth a montré sa silhouette fabuleuse tandis qu’un énorme collier ras du cou en diamant couvrait son cou. Ses jambes et ses abdominaux étaient pleinement exposés dans ce une-pièce tandis que des bijoux couvraient sa poitrine et son derrière. Quant à ses accessoires, elle portait un bandeau en or à pointes qui était super grand et a ajouté une paire de boucles d’oreilles en diamant. Un smokey eye sensuel avec un eye-liner noir très épais et une lèvre nude brillante complétaient son look.

Elizabeth n’a pas peur de montrer sa silhouette sur Instagram et quand elle n’est pas en combinaison moulante, elle est généralement en bikini. L’actrice a récemment posté une vidéo d’elle posant dans le miroir portant un petit bikini bleu clair de sa ligne de maillots de bain, Elizabeth Hurley Beach.

Elle a posté la vidéo avec la légende « De retour en bikini », avec un emoji cœur rouge tout en posant dans un haut de bikini triangle plongeant avec du matériel doré au centre de sa poitrine et l’a coiffé avec des bas assortis à taille basse qui avaient le mêmes chaînes dorées sur les côtés. Elizabeth a complété son look avec une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et avait les cheveux détachés dans des vagues de plage naturelles et lâches.

Mis à part ce bikini bleu, un autre de nos favoris était le bikini string jaune qu’elle portait dans une vidéo sexy d’elle-même en train d’appliquer un écran solaire. Elizabeth a posté la vidéo avec la légende “Chapeau et SPF @elizabethhurleybeach @clinique”.

