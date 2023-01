Sheer Black Crop Top & Bob Haircut de Hailey Bieber: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Hailey Bieber a toujours l’air sexy quelle que soit l’occasion et c’est exactement ce qu’elle a fait lorsqu’elle a assisté à un événement Tiffany & Co. à Toronto, au Canada, le 26 janvier. La jeune femme de 26 ans a publié un diaporama de photos sur son Instagram où elle a secoué un petit haut court noir transparent avec un bikini en dessous et a montré sa nouvelle coupe de cheveux bob courte.

Plus à propos Hailey Baldwin

Le haut court noir à manches longues et col haut de Hailey était complètement transparent et en dessous, elle portait un petit haut de bikini triangle noir. Sur une photo, Hailey a soulevé sa chemise pour révéler son haut de bikini string qui a révélé un décolleté majeur et noué dans le dos.

Hailey a stylisé son haut avec une paire de pantalons en cuir noir ajustés taille basse et elle a accessoirisé avec des bijoux éblouissants Tiffany & Co., y compris un collier ras du cou en diamant, des boucles d’oreilles et un bracelet. Quant à son glam, Hailey avait ses cheveux bruns dans son nouveau bob court tout en se séparant au milieu.

Hailey adore basculer les hauts de bikini comme des chemises et vient de publier une photo d’elle lors de son voyage en Jamaïque, allongée sur le côté tout en portant un haut de bikini dépareillé qui montrait un décolleté ample avec un jean taille haute.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Hailey a secoué le haut de soutien-gorge triangle en tricot Ashley Williams Cutie à dos nu qui était blanc d’un côté avec des ananas roses et noir et or de l’autre côté avec des champignons dessus. Non seulement le haut révélait un décolleté majeur, mais ses abdominaux toniques et sa petite taille étaient pleinement exposés. Hailey a stylisé le haut avec un jean Eb Denim Unraveled taille haute avec des ourlets évasés et accessoirisé avec un tas de colliers ras du cou.

Sur une autre photo du voyage, Hailey portait un bikini vert clair avec un haut à armatures décolleté qui se nouait dans le dos et le coiffait avec des bas taille haute assortis qui étaient extrêmement effrontés et noués sur les côtés. Elle est allée sans maquillage sur les photos et a complété son look avec un chapeau noir Jacquemus Le Bob Gadjo.

Lien connexe Lié: Chronologie de la romance de Justin et Hailey Bieber : de l’amitié aux rencontres et au mariage

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.