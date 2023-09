Shedeur Sanders répond à Matt Rhule : « Vous nous avez manqué de respect en premier »

Le thème de la semaine pour l’équipe du Colorado de Deion Sanders était « C’est personnel », et pas seulement parce que les Buffaloes renouvelaient une rivalité amère de longue date avec le Nebraska.

« Coach Prime » n’a jamais directement abordé les attaques à peine voilées sur son programme que Matt Rhule du Nebraska lui avait lancées pendant l’intersaison, faisant plutôt l’éloge de Rhule lorsqu’il s’est adressé aux médias cette semaine, tout comme Rhule a fait de même avec Sanders.

Mais les joueurs du Colorado, au moins, étaient parfaitement conscients des commentaires de Rhule pendant l’intersaison à propos d’un programme non spécifié qui « est suivi par des caméras » (le Colorado a plusieurs vidéastes, dont le fils aîné de Sanders, Deion Sanders Jr., qui suit l’équipe) et reçoit beaucoup de joueurs sortis du portail de transfert (les Buffaloes comptent 58 nouveaux transferts sur leur roster cette saison).

Et Shedeur Sanders, le plus jeune fils de Deion et quart-arrière partant du Colorado, s’est adressé directement à Rhule pour ces commentaires après une autre performance exceptionnelle lors de la victoire 36-14 du Colorado samedi.

« [Rhule] a dit beaucoup de choses sur mon père, sur le programme, mais maintenant il veut être gentil », a déclaré Shedeur Sanders. « Je ne respecte pas ça, parce que vous détestez un autre homme. Tu ne devrais pas faire ça. Tout respect avait disparu pour eux et leur programme. … Vous nous avez manqué de respect en premier.

Shedeur a été sanctionné pour conduite antisportive lorsqu’il a arraché son casque sur le terrain après avoir pensé avoir effectué un lancer acrobatique à travers son corps dans la zone des buts alors qu’il tentait une conversion de deux points samedi. Deion a déclaré plus tard qu’il avait d’abord été contrarié par Shedeur, mais que son fils n’avait pas pu le garder en colère longtemps.

Shedeur a ensuite rendu un nouvel hommage à son père lorsque, après avoir couru dans la zone des buts pour un autre touché, il a copié le célèbre mélange de célébration « Prime Time » de Deion.

Deion, cependant, a ensuite plaisanté en disant qu’il était déçu par l’imitation.

Les supporters du Colorado se sont ensuite précipités sur le terrain pour célébrer le départ 2-0 des Buffaloes, qui dépasse déjà le total de victoires de l’équipe 1-11 de la saison dernière. Shedeur Sanders s’est imposé comme un prétendant au trophée Heisman après avoir enregistré un taux de réussite de 77,5 %, 903 verges, six touchés par la passe, un touché au sol et une interception au cours de ses deux premiers matchs au Colorado.

