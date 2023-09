Shedeur Sanders en tête d’affiche de la classe inaugurale « Beats Elite »

Shédeur SZN

Heisman plein d’espoir Shedeur Sanders entre dans son ère de superstar en tant que membre de la classe inaugurale « Beats Elite » de Beats By Dre, mettant en vedette une liste éclectique de stars du football universitaire effectuant des mouvements de puissance sur et en dehors du terrain.

Sanders, qui est devenu une star du football universitaire lors de son premier match en tant que QB des Colorado Buffalos, a signé un accord lucratif avec NIL pour devenir le premier ambassadeur collégial de la marque.

« Je me souviens d’avoir acheté ma première paire de Beats, donc la boucle semble bouclée », a déclaré Sanders dans un communiqué. « Je suis ravi de faire partie d’une marque qui inspire et représente la culture de manière positive ; et c’est exactement ce que je veux faire de ma carrière. C’est un honneur d’être le premier athlète universitaire sur leur liste, et je n’aurais pas pu imaginer un meilleur partenariat.