Les stars du Colorado Shedeur Sanders et Travis Hunter ont pris d’assaut le monde du football universitaire cette saison, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas encore des enfants dans l’âme.

Après la défaite des Lakers de Los Angeles lors de la soirée d’ouverture contre les Denver Nuggets à Denver, Sanders et Hunter, qui étaient assis sur le terrain, ont été approchés par LeBron James. Les vedettes de l’université ont été impressionnées, car Sanders a dit à James qu’il devait leur envoyer un maillot et Hunter a crié d’excitation après les fiançailles.

Sanders prépare une potentielle campagne de finaliste Heisman. Il a totalisé 2 420 verges par la passe, 21 touchés par la passe, trois interceptions et une note de passeur de 160,3, tout en complétant 72,3 % de ses passes ; Sanders s’est également précipité pour trois touchés.

Hunter a raté trois matchs cette saison en raison d’un foie lacéré, mais a été ébloui lors des quatre matchs auxquels il a participé en tant que joueur bidirectionnel. En tant que receveur large, Hunter a réalisé 29 réceptions pour 353 verges et deux touchés. Pendant ce temps, en tant que demi défensif, Hunter a totalisé une interception, deux passes défendues et 14 plaqués combinés.

Le Colorado (4-3 au total, 1-3 dans le jeu Pac-12) vise à se remettre sur la bonne voie sur la route contre le n°25 de l’UCLA lors de la semaine 9 après avoir perdu une avance de 29-0 en seconde période contre Stanford.

Quant à James, qui en est à sa 21e saison NBA, le 19 fois All-Star et futur Hall of Fame a terminé la défaite des Lakers lors de la première soirée contre les Nuggets avec 21 points, huit rebonds, cinq passes décisives et un vol tout en tirant 10- de -16 (62,5%) du terrain.

