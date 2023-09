Shedeur Sanders blâme le Nebraska HC pour « manque de respect extrême »

Shedeur Sanders ne s’est pas retenu après avoir battu le Nebraska lors des débuts à domicile du Colorado, dénonçant le manque de respect de l’entraîneur-chef Matt Rhule.

Hier, les détracteurs du « nous verrons la semaine prochaine » qui priaient pour la chute du Colorado ont été une fois de plus réduits au silence. Shedeur Sanders a mené le Colorado à une victoire de 36-14 contre le Nebraska. Toute la semaine, Deion Sanders a été vu sur les réseaux sociaux qualifiant ce jeu de personnel. Avant la mi-temps, il semblait que le Nebraska était sur la voie de la victoire, mais rien ne dynamise autant une équipe qu’un discours de Deion à la mi-temps. À la fin du match, le commentateur Joel Klatt a visiblement laissé tomber une ligne affirmant que Deion ne traverserait pas le terrain pour une poignée de main avec Rhule. Le raisonnement était basé sur son pied blessé qui le gênait. Tous les fans de football qui regardaient savaient instantanément qu’il y avait plus dans cette histoire, mais un travail solide de la part de Joel pour veiller sur Prime. Nous savons comment le récit se serait déroulé s’il n’avait pas dit cela. Cependant, Rhule a traversé le terrain en courant pour saluer Deion à la place.

Selon le Poste de New Yorkla raison pour laquelle le match était personnel était due à l’entraîneur-chef du Nebraska, Matt Rhule, et à ce que la famille Sanders appelle un « manque de respect extrême ».

« C’était extrêmement personnel, vous y allez et vous vous échauffez et vous avez l’entraîneur-chef de l’autre équipe debout au milieu du Buff », a déclaré Sanders après le match. « Ce n’est pas grave si quelques joueurs le font, c’est bien, il suffit de profiter du paysage. Mais quand toute l’équipe essaie de lui manquer de respect, je ne suis pas du tout favorable à cela. J’y suis entré et je l’ai perturbé. « Les Buffaloes comptent beaucoup pour moi – personnellement – ​​et c’est ce que je disais avant le match. Et c’est à ce moment-là que j’ai compris que c’était un manque de respect extrême. Le coach a dit beaucoup de choses sur mes papas, sur le programme. Je ne respecte pas ça parce que tu détestes un autre homme. … Tout respect avait disparu pour eux et leur programme. « Le niveau de respect n’est pas là parce qu’il nous a manqué de respect en premier. »

Plus tôt dans la saison, Matt Rhule était très convaincu que Deion utilisait le portail de transfert pour reconstruire le Colorado. Ce qui, en toute honnêteté, est ce que tout entraîneur devrait faire, mais ils ne sont pas une légende ambulante comme Deion, donc ils ne peuvent pas le faire. De plus, Rhule a tenté de rencontrer son équipe sur le symbole du Colorado au milieu du terrain. Bien sûr, Rhule agira comme s’il ne voulait pas de mal, mais Shedeur sait ce qu’il faisait. Cependant, c’est du passé et tous les regards sont tournés vers les prochains tests du Colorado contre l’Oregon puis l’USC le 30 septembre. Le match de la semaine prochaine contre Colorado State devrait être un jeu d’enfant pour Prime and Co.