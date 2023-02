SheBelieves Cup sera diffusé sur HBO Max et TNT

US Soccer a révélé les options de visionnage de la chaîne pour la SheBelieves Cup de février. L’équipe nationale féminine des États-Unis accueille trois des meilleures équipes internationales féminines dans un tournoi à la ronde de trois matchs.

Le premier match aura lieu le 16 février contre le Canada à Orlando, suivi d’un match à Nashville contre le Japon le 19 février. Enfin, l’USWNT complètera les matchs à Dallas contre le Brésil le 22 février.

Cependant, si vous ne pouvez pas assister à ces matchs en personne, vous pouvez les regarder à la télévision. De plus, US Soccer intègre son nouveau contrat avec Warner Bros. Discovery dans la couverture du tournoi.

Il y a un total de six matchs impliquant les quatre équipes. Les six matchs sont disponibles sur HBO Max. Cependant, si vous avez un abonnement au câble, deux jeux sont disponibles sur la TNT. Ce sont les deux derniers matchs de l’USWNT (le 19 février contre le Japon et le 22 février contre le Brésil). Notez que ces jeux sont également diffusés simultanément sur HBO Max.

Vous remarquerez cependant que le match d’ouverture de l’USWNT dans la SheBelieves Cup contre le Canada n’est disponible que sur HBO Max. Il n’y a pas d’option de câble pour ce match depuis le stade Exploria d’Orlando.

SheBelieves Cup pousse les abonnés HBO Max

Un récent match amical de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre la Colombie a été diffusé sur TNT. Cependant, il n’y a pas eu de diffusion simultanée sur HBO Max. Certains fans de football se sont demandé pourquoi ils devraient obtenir HBO Max s’ils n’obtiendraient pas tous les matchs.

Cette annonce résout ces problèmes.

Mettre tous les jeux de la SheBelieves Cup sur HBO Max, y compris les deux diffusés simultanément sur TNT, est une décision de générer des abonnements au service de streaming.

Couverture en espagnol

Pour le public hispanophone souhaitant regarder la SheBelieves Cup, la couverture est disponible via Universo. Cependant, ceci est seul pour les jeux impliquant l’USWNT.

Qu’en est-il des trois autres matchs entre des adversaires non USWNT qui ne sont pas disponibles en espagnol aux États-Unis ? Discussion sur le football mondial a contacté Telemundo Deportes pour obtenir une réponse.

