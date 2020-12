La performance offensive de Nicolas Pepe résumait les malheurs d’Arsenal à Everton, selon l’ancien capitaine anglais Alan Shearer.

L’Ivoirien n’a marqué que le 12e but de la saison en Premier League de son club depuis le point de penalty à Goodison Park, mais Shearer a fustigé ses efforts de jeu ouvert alors que les Gunners ont glissé à une huitième défaite de leurs 14 matches de Premier League cette saison.

Pepe avait marqué l’égalisation d’Arsenal après un but contre son camp par Rob Holding pour les hôtes, avant que Yerry Mina ne dirige le vainqueur juste avant la mi-temps.

Arsenal a été laissé 15e du tableau de Premier League après la défaite, et tombera 16e si Brighton battait le bas du tableau Sheffield United dimanche.

« Douze buts [in the Premier League] toute la saison et c’est pourquoi », a déclaré Shearer sur Match du jour sur des images dans lesquelles il soulignait le manque de mouvement de Pepe sur le flanc droit.

« Aucune option et quand le ballon passe au large, jetez un œil à Pepe, pas du tout prêt à entrer, [he’s] faire du jogging, parfois marcher.

«Il doit faire plus, il doit essayer d’en finir.

«Regardez Pepe sur le côté droit, assez content de rester assis là.