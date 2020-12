Alan Shearer a nommé Erling Haaland et Kylian Mbappe comme deux attaquants « de première classe » que Manchester United devrait poursuivre après avoir joué un match nul et vierge avec Manchester City.

United a marqué librement dans nombre de ses matchs contre des équipes dites plus faibles de Premier League cette saison, mais a eu du mal devant le but contre les clubs des « Big Six ».

Les Red Devils n’ont réussi qu’un seul but lors de leurs rencontres avec Tottenham, Chelsea, Arsenal et Manchester City, et n’ont enregistré que deux tirs cadrés lors du derby de samedi.

Shearer pense que la force de frappe de United, Mason Greenwood et Marcus Rashford, ne tire pas le meilleur parti de la créativité de Bruno Feranandes.

Le buteur record de la Premier League a également souligné l’âge d’Edinson Cavani comme une préoccupation alors qu’il évaluait les options d’attaque de United.

« Cavani, ils l’ont. Il a 34 ans en février », a déclaré Shearer Match du jour . «Greenwood sera peut-être cet homme dans deux ou trois ans car il a un potentiel fantastique.

« Mais je pense qu’ils ont besoin d’un avant-centre de premier ordre dans cette équipe.

« Greenwood et Rashford devraient être dans et autour de cette boîte de six mètres, il n’y a personne là-bas, personne du tout, rien pour Bruno.