À un peu moins de deux semaines avant WrestleMania 37, le dernier épisode de la WWE Monday Night Raw avait les querelles et les scénarios mis en place pour se prolonger dans la prochaine extravagance de pay-per-view (PPV) et dans le reste de 2021. Matt Riddle a affronté Sheamus dans un match sans titre, tandis que Bobby Lashley a tenté de recruter quelqu’un pour éliminer Drew McIntyre avant leur match de championnat de la WWE.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lundi à Raw:

Sheamus contre Riddle

Sheamus a frappé Jedusor dans les coulisses avant le match. Mais une fois arrivés sur le ring, le champion américain avait l’air d’avoir retrouvé toute sa force. Le duo a commencé par un bel échange de tentatives de retrait et de prise de contrôle pour la plupart des parties du match. À la fin, Sheamus s’est frayé un chemin pour briser un étranglement triangulaire et après un bref échange de frappes, Sheamus a frappé un énorme genou au visage pour la broche et la victoire.

Gagnant: Sheamus par pinfall

Jaxson Ryker avec w / Shane McMahon et Elias vs Braun Strowman

Braun Strowman n’a pas hésité à aller tôt pour Shane McMahon. Il haussa les épaules quand il tenta de profiter de la distraction et le plaqua dans un coin. Pendant ce temps, Elias et McMahon l’ont distrait assez longtemps pour que Ryker l’assomme avec un bloc de coupe.

Gagnant: Braun Strowman par pinfall

Cedric Alexander avec MVP vs Bobby Lashley avec Shelton Benjamin

Dès que l’arbitre a frappé la cloche, un Alexander furieux s’est précipité à Lashley pour donner plusieurs coups de poing. Il a essayé de le descendre dans une ceinture et a même remis quelques genoux au corps. Lashley a récupéré et déchargé sur Benjamin, l’a jeté dehors avant de l’envoyer dans les poteaux du ring. Pendant ce temps, Cedric Alexander a pu distraire Lashley, mais le champion l’a chassé du bord du ring. La brève distraction a permis à Benjamin de frapper un Paydirt pour une chute proche, mais Lashley a récupéré et a répondu avec quelques spinebusters et est allé chercher le Hurt Lock pour la victoire de soumission.

Gagnant: Bobby Lashley par soumission

The New Day Game Night et AJ Styles contre Xavier Woods

Au son de la cloche, Styles renversa Woods. Il le devança et se connecta avec un dropkick. Après avoir raté quelques grèves, Woods avec une corde à linge a détruit Styles. Il l’a suivi avec des uppercuts et l’a fait rebondir sur le ridoir supérieur. À la fin, il est allé chercher la corde supérieure, mais Omos a éloigné Styles et a fini par provoquer une disqualification.

Vainqueur: Xavier Woods par disqualification

Shayna Baszler contre Naomi

Les champions par équipe féminine étaient en action cette semaine alors que Shayna Baszler affrontait Naomi avec Nia Jax et Lana au bord du ring. Naomi a pris le contrôle tôt mais un coup de pied de Baszler a tout chamboulé. Elle a ensuite piétiné son bras et a commencé à concentrer son attention sur ce membre pour l’adoucir. Naomi a repris le contrôle mais une distraction de Reginald a permis à Baszler de la faire tomber à nouveau. Pendant ce temps, Lana a poussé Jax dans Rose et Brooke a commencé à se battre contre Lana. Le chaos au bord du ring a permis à Naomi de rouler Baszler pour la broche.

Gagnant: Naomi

Drew McIntyre contre Ricochet

L’action a commencé avec la cloche et Ricochet droit avec des coups de corps, McIntyre l’a jeté dans le coin. Ricochet avec une grosse botte, mais alors qu’il courait vers les cordes, une chute du corps arrière de McIntyre le fit sortir Ricochet. McIntyre avec une coupure à la poitrine jeta Ricochet à travers le ring, le suivit de la main droite, renversant Ricochet.

Gagnant: Drew McIntyre par pinfall