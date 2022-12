Shea Ruddy remporte le prix du joueur de l’année Michigan AP D7-8

Shea Ruddy a regardé le match de championnat d’État d’Ottawa Lake-Whiteford au moins cinq fois depuis que ses Bobcats ont remporté le titre de Division 8. Il est encore étonné.

“Sur le moment, je n’ai pas réalisé tout ce que nous devions faire sur ce trajet”, a déclaré Ruddy. « Je ne pense même pas avoir réalisé que nous avions un quatrième là-bas. Je pense que je pensais juste au moment et que je jouais. Je ne suivais rien. J’essayais juste de gagner le match.

Ruddy a mené les Bobcats sur un remarquable entraînement de 17 matchs qui a pris près de huit minutes de retard, se terminant par sa course de touché pour placer Whiteford devant Ubly 26-20 avec moins de deux minutes à jouer. Il a ensuite fait équipe avec son frère, Ryin, pour renverser la quatrième passe d’Ubly lors de l’entraînement qui a suivi pour assurer la victoire.

“Il semble toujours surréaliste que nous soyons champions d’État”, a-t-il déclaré.

La saison du championnat d’État a aidé Ruddy à remporter les honneurs du joueur de l’année de l’Associated Press du Michigan pour la division 7-8.

Lors de la course gagnante du championnat, Ruddy a complété deux passes et a couru le ballon sept fois lui-même. Il a eu une course de 6 verges sur un quatrième et 4 du Whiteford 46 à mi-chemin du trajet et son touché a converti un troisième et 7.

Ruddy est le premier partant de Whiteford depuis quatre ans au poste de quart-arrière. Il a disputé un record scolaire de 45 matchs et détient à peu près tous les records de passes. Il a lancé un record scolaire de cinq passes de touché au cours de la semaine 7, a établi une autre marque avec 19 passes de touché en une saison et détient le record de verges par la passe en carrière avec 4 461.

Les Bobcats ont remporté 35 de ses 45 départs en carrière, dont cinq victoires alors qu’il était un étudiant de première année de 15 ans. Il est un étudiant 4.0 et pèse toujours ses options universitaires.

“Plus important encore, c’est un excellent leader et un gentil garçon”, a déclaré l’entraîneur de Whiteford, Todd Thieken.

Ruddy est rejoint sur la liste All-State par son coéquipier Jake Iott au secondeur et joueur de ligne Brayden Luse.

Le champion de division 7 Jackson Lumen Christi a le porteur de ballon Derrick Walker et l’entraîneur-chef Herb Brogan.

Wyatt Nausadis de Traverse City St. Francis a fait partie de l’équipe au poste de quart tandis que son coéquipier Joey Donahue est le secondeur de la première équipe. Rejoindre Walker au porteur de ballon sont Ethan Wissner d’Eklton-Pigeon-Bay Port Laker, Bart Laretz de Napoléon et Brenden Haisenleder de Marine City Cardinal Mooney.

Ethan Hull d’Ithaca, Dakobe White d’Evart, Jaxon Childers de Benzonia Benzie Central et Jaylin Townsend de Flint Beecher sont les receveurs.

Les monteurs de ligne incluent Tristin Duncan de Detroit Central; Hunter Nysen de Sterling Heights Parkway Christian; Jon Brzezinski du Clarkston Everest Collegiate; Sam Gall de North Muskegon; Nolan Collins de Lawton; Zac Affholter de Reading; Michael Stevenson de Montrose; Jaden Curry de New Lothrop; Canden Peruski et Parker Peruski du finaliste de la division 8 Ubly; Ben Straus de Beal City; Mike Humphreys de Napoléon et Mack Bontekoe de McBain.

Mikel Good d’Elkton-Pigeon-Bay Port Laker, Tagg Gott de Schoolcraft et Easten Strodtman d’Hudson sont les autres secondeurs. Les arrières défensifs de tous les États sont Dontez Hicks de Detroit Central, Luke Wolfe d’Iron Mountain et Jacob Hamilton de Reading.

Hunter Hogan de Ravenne est le spécialiste de la première équipe avec Rease Teel de Perry le botteur de la première équipe et Troy Wertman de Pewamo-Westphalie le parieur.

L’équipe All-State a été sélectionnée par un panel d’écrivains sportifs de tout l’État.

Doug Donnelly, Associated Press