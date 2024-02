Shea McGee vient de dévoiler son tout nouveau remodelage

Souvent, une rénovation domiciliaire s’avère un processus long et ardu, mais le résultat final en vaut la peine. Et la récente révélation de Shea McGee sur la rénovation ne fait pas exception. Avec des mises à jour époustouflantes apportées à l’intérieur et à l’extérieur de la maison du designer vedette de l’Utah, la révélation regorge d’inspiration en matière de design.

Alors que de nombreuses rénovations domiciliaires sont réalisées dans un souci de résultat final élégant et moderne, Shea partage que ce projet visait à ajouter un charme et un caractère historiques à la maison de style ferme moderne. Ce sont les petites mises à jour – mais néanmoins transformatrices – que Shea a apportées à l’espace.

«Je conçois des maisons. Nous dirigeons une entreprise de design. Alors je me tiens dans une pièce et je pense à tout ce que je pourrais faire avec”, dit Shea dans un Vidéo Youtube dévoilant les dernières mises à niveau.

Shea McGee Navigation par liens sociaux Fondateur, Studio McGee, McGee & Co. Architecte d’intérieur, Shea McGee a fondé sa société de design emblématique, Studio McGeeavec son mari Syd en 2014. Ils ont ensuite lancé leur marque de commerce électronique, McGee & Cieet a joué dans leur propre émission Netflix, Relooking de maison de rêve.

Moins d’un an après avoir construit sa maison, Shea dit qu’elle a commencé à avoir des regrets : un calendrier serré au début de la construction signifiait que certains choix de conception avaient été laissés pour plus tard. Début 2023, elle et son mari, Syd, ont commencé à moderniser l’intérieur de leur maison.

Les meubles semblent être en rotation constante dans la maison McGee, et pour cause : Shea conçoit des meubles, après tout. Elle dit que les meubles de sa maison changent tout le temps et qu’elle s’attend à ce qu’ils continuent de s’adapter au fil du temps (et au fur et à mesure que le temps passe). McGee & Co. sort avec de nouvelles pièces à essayer).

«C’est un très bon terrain d’essai pour vivre avec les pièces que nous concevons, et cela donne un nouveau look à notre maison. Et cela évolue constamment », explique Shea.

Outre l’entrée et le salon, qui constituent un élément central du plan d’étage ouvert de la maison de l’Utah, trois pièces ont subi des changements importants au cours du processus de rénovation. Dans le garde-manger de la maison, Shea a pris une décision en matière de couleurs qui a amélioré l’ambiance de la pièce.

«Lorsque nous avons emménagé, j’ai immédiatement regretté de ne pas pouvoir avoir de fenêtre dans notre garde-manger. J’adore notre garde-manger, mais il fait un peu sombre”, dit Shea dans la vidéo.

Au lieu de lutter contre l’éclairage maussade de la pièce, Shea a décidé d’opter pour un look « dramatique » et a peint le garde-manger en Inspiration de Portola Paints, une teinte vert-gris foncé. Le produit fini est sombre, maussade et sophistiqué, et le personnage recherché par Shea apparaît pleinement.

De nombreuses améliorations ont été apportées à l’extérieur de la maison, et certaines d’entre elles ont également eu des impacts inattendus sur l’intérieur. Shea dit qu’un petit ajout à son espace de rangement s’est produit parce qu’elle a ajouté une fenêtre ovale et une lanterne à gaz au mur extérieur.

«Quand j’ai réalisé que la fenêtre ovale créait plus d’espace qu’auparavant sous la fenêtre, j’ai su que je pouvais ajouter quelques tiroirs», dit-elle.

La pièce finie comprend un bel ensemble de tiroirs intégrés blancs qui encadrent la fenêtre ovale. Par hasard, l’ajout de la fenêtre a donné à l’espace un espace de rangement supplémentaire et un attrait design.

La dernière pièce à avoir été améliorée est la salle à manger, et Syd dit qu’il adore le résultat. Shea a ajouté des fenêtres latérales à l’espace, qui est légèrement séparé de la vaste cuisine de la maison. Des fenêtres allant du sol au plafond de chaque côté de la table ornent désormais l’espace et du papier peint a été ajouté à la dernière minute pour un peu de caractère supplémentaire.

« J’ai toujours aimé la simplicité, mais pour moi, cette rénovation visait à ajouter du caractère à notre maison. Une fois que j’ai ajouté ces veilleuses, j’ai adoré l’effet, mais j’avais l’impression qu’il fallait quelque chose de plus pour lui donner vie », dit-elle.

Désormais, l’espace semble plus enfermé dans l’aménagement ouvert de la maison, et le couple adore cet espace retiré mais bien éclairé.

Dans le salon décloisonné, Shea affirme que le « mur plat » entre les escaliers et l’espace de vie l’a toujours dérangée – même au stade de la planification. Ainsi, avec cette rénovation, elle a décidé d’ajouter ce que Syd appelle en plaisantant un « ajout swoopy ». Un détail intégré astucieux crée désormais une division visuelle dans l’espace ouvert, s’avérant un élément de conception efficace mais non imposant.

“En fin de compte, j’ai eu l’idée de créer cette séparation en flèche entre les escaliers et le salon pour briser le mur plat et aussi pour créer un peu de séparation entre ces espaces ouverts”, explique Shea.

Au-dessus de la cheminée du salon, Shea a ajouté un élément en brique plâtrée pour plus d’intérêt et de texture. Au départ, elle avait envisagé la brique peinte, mais dit que cela avait l’air un peu trop industriel et classique pour sa vision globale de la maison. Le plâtre s’est avéré atteindre le niveau parfait de sophistication pour l’espace.

«Si je le pouvais, je plâtrerais toute ma maison», dit Shea.

Le salon comporte également de grandes fermes définies au plafond, qui ont également été légèrement rafraîchies. Shea dit que les fermes d’origine étaient « un peu trop robustes », faites de bois et d’acier apparents. Elle a ajouté une nouvelle couche de peinture gris chaud et a enfermé leurs câbles en acier.

Le extérieur de la maison McGee a subi la transformation la plus importante et le produit fini porte le charme historique recherché par le designer. Shea a ajouté deux colonnes de chaque côté de la porte d’entrée, construit le porche et ajouté aux cloisons murales en briques de chaque côté de la cour avant.

«Je voulais une certaine dimension et je voulais que notre maison soit plus traditionnelle. Je voulais que cela ne ressemble pas vraiment à une toute nouvelle construction, je voulais que cela ressemble à une maison plus ancienne », explique Shea.

Elle a également ajouté des sphères de calcaire aux murs de briques, mais elles se sont avérées être une mauvaise touche finale.

« J’avais l’impression de mettre trop de bijoux. C’était comme si j’avais besoin d’enlever une pièce pour avoir le look parfait. Je voulais du traditionnel, je voulais du détail, mais j’aime toujours un look classique et épuré”, dit-elle.

Bien qu’ils ne soient pas adaptés à ce projet, Shea dit qu’elle utilise les ajouts de calcaire pour un autre de ses projets en cours.

La rénovation terminée est époustouflante, un mélange parfait entre rafraîchi et historique. Avec un extérieur riche en histoire et de petits changements intelligents dans les espaces intérieurs, cette rénovation durera certainement sur le long terme.