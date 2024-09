Shea McGee revient sur le 10e anniversaire du Studio McGee

Dire que Studio McGee a marqué le monde du design au cours de la dernière décennie serait un euphémisme. En effet, le studio de design d’intérieur fondé en 2014 par le couple Syd et Shea McGee a beaucoup évolué pour devenir une destination incontournable pour son style à la fois moderne et rustique.

Incarnant l’esthétique du « patrimoine moderne », les projets de design de Studio McGee sont équilibrés entre le contemporain et le classique, offrant un attrait intemporel grâce à des combinaisons de couleurs neutres riches et une sensation de détente pour la vie moderne.

Pour célébrer les dix années entières du studio de design, nous nous sommes assis avec Shea pour discuter de tout ce qui concerne Studio McGee et de la façon dont son style de design a évolué depuis le début de sa carrière de designer d’intérieur.

« J’ai démarré mon entreprise au début de la vingtaine », me dit Shea. « Entre le moment où j’ai lancé Studio McGee et maintenant, j’ai eu l’occasion de commencer par des projets plus petits, et au fur et à mesure de leur croissance, j’ai appris à les connaitre. »

Bien que l’approche de Shea en matière de conception de maisons ait naturellement évolué de plusieurs manières au cours des dix dernières années – grâce à l’étendue des projets sur lesquels elle a travaillé – la façon dont elle décore avec la couleur apparaît comme étant peut-être la plus significative.

Si l’on se souvient de 2014, la plupart d’entre nous se souviennent rapidement de combinaisons à fort contraste. En effet, la décoration avec des tons neutres a beaucoup évolué ces dernières années et, pour Shea, on a assisté à un changement notable des blancs éclatants vers des tons plus doux et plus chauds.

« Au début, mon style était beaucoup plus lumineux, dans la famille des blancs éclatants », explique-t-elle. « J’aime les tons neutres, mais je pense qu’ils sont devenus un peu plus chauds au fil des ans. Je pense que j’utilise probablement un peu moins de noir et de blanc prononcés que dans les premières parties de ma carrière. »

L’expertise en design dans votre boîte de réception : des idées de décoration inspirantes et de belles maisons de célébrités aux conseils pratiques de jardinage et aux résumés d’achats.

« J’apprécie également une plus grande profondeur de couleur qu’au début », ajoute le designer.

(Crédit photo : Studio McGee)

L’approche de Shea en matière de décoration avec des couleurs est devenue une source d’inspiration pour beaucoup, avec des projets souvent axés sur des tons neutres nuancés qui créent un équilibre parfait entre lumière et aération et confort et accueil. Par exemple, le récent projet Tahoe Pines du studio de design a fait appel à une multitude de couleurs de peinture neutres et chaudes, un peu comme le blanc crémeux de Benjamin Moore utilisé sur les armoires de cuisine.

Au-delà de son intérêt pour la couleur dans les projets d’intérieur, Shea observe un autre changement important : son approche des tendances en matière de design d’intérieur, ou plus précisément, sa confiance à transmettre des tendances qui ne lui conviennent pas.

« Au fil du temps, on prend de plus en plus confiance en son style », commente Shea. « Je sais quelles tendances je veux adopter et lesquelles je vais tout simplement ignorer. »

Cela illustre l’attrait principal de nombreux projets du Studio McGee : réussir à maintenir une qualité intemporelle en transcendant les tendances qui passent rapidement. « Lorsque vous dirigez une agence de design, vous pensez aux clients eux-mêmes et à ce qui va être leur véritable reflet », ajoute Shea.

« Si quelque chose est tendance et reflète vraiment leur style personnel, quelle que soit la tendance, je ne le ferai que si je pense que c’est une tendance qui a encore un certain pouvoir de maintien. »

« En fin de compte, il y a beaucoup de choses que j’ai faites au début que j’aime encore », conclut Shea. « J’ai toujours aimé les espaces qui semblent vraiment aérés, et j’aime toujours ça aujourd’hui. »