Shea Charles: le jeune milieu de terrain rejoint Southampton depuis Man City pour un contrat de 15 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Southampton a signé l’adolescente Shea Charles de Manchester City dans le cadre d’un accord qui pourrait valoir 15 millions de livres sterling.

Le milieu de terrain de 19 ans rejoint les Saints pour un contrat de quatre ans et est la deuxième nouvelle recrue à St Mary’s cet été, après l’arrivée de Ryan Manning.

Les frais initiaux sont de 10,5 millions de livres sterling dans un accord qui pourrait valoir jusqu’à 15 millions de livres sterling, y compris les modules complémentaires.

City a également inclus une clause de vente ainsi que des droits d’égalisation des offres et de rachat pour le joueur.

Charles a joué huit fois pour l’Irlande du Nord et il a fait ses débuts pour Manchester City lors du dernier match de la saison contre Brentford.

Le manager de Southampton, Russell Martin, a déclaré : « Shea est un jeune joueur très talentueux, intelligent et mature avec un grand potentiel pour développer son jeu avec nous.

« Il a été bien scolarisé à Manchester City, passant par une académie d’élite jusqu’à la première équipe. Nous l’avons surveillé de près et nous sommes convaincus qu’il a les bons attributs pour nous aider dans la façon dont nous allons jouer. »

Charles a déclaré: « J’ai l’impression que la façon dont le manager va jouer me conviendra vraiment, et évidemment certains des joueurs que je connais (de City) ont très bien réussi ici la saison dernière en Premier League, donc il n’y a aucune raison pour laquelle je ne peut pas entrer et faire des choses similaires.

« Il (Russell Martin) m’a appelé l’autre soir, m’expliquant que ce serait bon pour moi avec le football basé sur la possession qu’il cherche à jouer, et je ne peux tout simplement pas attendre.

« J’ai l’impression que l’essentiel est la promotion pour ce club, car nous appartenons à la Premier League. J’ai hâte de commencer la pré-saison et de participer aux matchs de championnat. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.