‘She Kills Monsters’ ouvrira ses portes au Albright Community Theatre de Batavia – Shaw Local

« She Kills Monsters », une comédie dramatique sur le monde des jeux de rôle fantastiques, sera présentée les week-ends jusqu’au 5 août par la Albright Theatre Company au centre-ville de Batavia.

Il raconte l’histoire d’Agnes Evans, toujours moyenne, alors qu’elle accepte la mort de sa sœur adolescente, Tilly. Lorsqu’elle trouve le carnet Donjons & Dragons de Tilly, elle se lance dans une aventure dans le monde imaginaire qui était le refuge de Tilly.

L’intrigue se déroule dans la réalité, ainsi que dans le monde imaginaire du jeu, où Agnès se lance dans une quête bourrée d’action pour sauver l’âme de sa sœur, se retrouvant face à face avec des fées meurtrières, des ogres torrides et des pom-pom girls assoiffées de sang ; apprend l’exploration de Tilly de sa sexualité; et découvre une facette d’elle-même dont elle ignorait l’existence.

« Cette comédie dramatique à indice d’octane élevé du dramaturge acclamé Qui Nguyen offre un hommage poignant au geek et au guerrier en nous tous », a déclaré un communiqué de presse. « … Nous sommes ravis de vous emmener dans cette folle aventure avec nous. »

Le scénario de Nguyen mélange la culture pop, l’humour avisé avec des thèmes de surmonter la perte et ce que cela signifiait d’être queer dans les années 90, et ce faisant, crée quelque chose de tout à fait original, indique le communiqué.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: « Elle tue des monstres »

OÙ: 100 N. Island Ave., troisième étage, Batavia; utilisez la porte principale du centre gouvernemental de Batavia

QUAND: Diverses dates de week-end jusqu’au 5 août

COÛT: 23 $ pour les adultes; 18 $ pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus

INFORMATION: albrighttheatre.com