‘She-Hulk’ Tatiana Maslany sur la publicité Marvel et les Ad Libs de Mark Ruffalo

Jen Walters n’a jamais demandé à devenir un super-héros de renommée mondiale – et elle n’a certainement pas demandé le nom “She-Hulk”. Sous les feux des projecteurs publicitaires de Marvel, c’est quelque chose que Tatiana Maslany, star de la nouvelle série Marvel “She-Hulk : avocate” peut s’identifier.

“Ouais, j’ai toujours été liée à cette idée, en tant qu’acteur”, déclare Maslany, qui joue à la fois l’ambitieux avocat Walters et le géant vert super fort en lequel elle se transforme après une rencontre avec Hulk, la propulsant aux yeux du public dans une manière à la fois enivrante et inquiétante. “Je suis très privé et je veux que le personnage soit la chose à laquelle les gens se rapportent lorsqu’ils regardent un film”, poursuit Maslany. “Je ne veux pas qu’ils soient comme, oh, ouais, c’est Tat dans une perruque. Je préférerais que tu sois capable de suspendre ton incrédulité et d’entrer dans une histoire avec moi. Donc, faire de la presse ou être, tu sais , moi-même, c’est toujours ressenti comme un sous-produit étrange de ce travail que je ne comprends pas totalement. Je ne comprends pas totalement pourquoi cela va de pair avec ça.

Il est ironique que nous ayons cette conversation pendant la frénésie des activités promotionnelles autour de ce nouveau spectacle Disney Plus, mais Maslany est tout sourire alors que nous discutons sur Zoom. “J’aime aussi avoir des conversations sur le travail”, dit-elle. “Je n’ai pas tendance à faire des choses dont je ne veux pas discuter par la suite.”

Diffusion à partir du 18 août Disney+, la série de 10 épisodes met également en vedette les piliers du MCU Mark Ruffalo et Benedict Wong, avec Tim Roth, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry et Jameela Jamil. La showrunner et scénariste en chef est Jessica Gao, qui a précédemment travaillé sur Robot Chicken et Rick & Morty, dirigeant un spectacle qui est l’entrée la plus comique à l’univers cinématographique Marvel pour le moment.

Découvrez la bande-annonce pour un avant-goût du ton comique de la série, Jen s’inquiétant autant de sa vie amoureuse que de ses super pouvoirs.

Si ce n’était pas assez bizarre pour un acteur de se regarder à l’écran, il y a une couche supplémentaire pour se voir massif et vert. D’autant plus que Maslany n’a vu sa dernière performance que des mois après le tournage, lorsque des magiciens des effets visuels l’ont transformée en personnage généré par ordinateur que nous voyons dans la série.

“C’est un élément tellement crucial du succès de cette émission et de croire en ce personnage”, dit-elle, “cette expérience de collaboration que je vis avec des artistes VFX que je ne rencontre jamais, mais nous construisons ce personnage ensemble. Quoi que je faire le jour, ils l’identifient et ils l’amplifient.”

Maslany a une longue expérience dans la comédie et le théâtre d’improvisation, mais des considérations techniques imposent certaines restrictions à l’ensemble de She-Hulk lorsque les personnages de CG doivent interagir avec des décors et des personnes du monde réel. Par exemple, sous sa forme géante de Hulk, Jen domine tout le monde dans la pièce. “C’est chorégraphié dans la mesure où parfois je marche sur une plate-forme, je dois donc rester sur cette plate-forme”, explique Maslany. “Je ne peux pas sauter dessus et courir partout. Mais ce qui est super surprenant, ce sont ces moments entre Mark Ruffalo et moi où nous sommes tous les deux en mo-cap [motion capture suits] sont quelques-uns des moments où nous improvisons le plus, où nous avons physiquement fait des choses que nous n’avions pas prévues.”

Chuck Zlotnick/Marvel



Lorsque Ruffalo et Maslany sont tous les deux sous la forme de Hulk lors d’une scène ensemble, les acteurs étaient libres des restrictions d’interaction avec des personnages non CG. Maslany cite un montage d’entraînement dans l’épisode 1 comme un mélange d’action scénarisée et de moments improvisés. L’une de ses ad libs préférées était Ruffalo qui l’appelait en plaisantant “Fuzzball” à cause de ses cheveux bouclés, que vous verrez l’émission finale ramasser et courir avec. “Une grande partie de l’improvisation est parvenue à l’équipe VFX et à l’écran”, dit-elle, “donc c’est une sorte de joie cachée de faire cela – cela ne vous limite pas autant que vous pourriez vous y attendre ça à.”

Maslany est surtout connu pour avoir joué plusieurs clones avec des personnalités distinctes dans la série de science-fiction Orphan Black, qui s’est déroulée de 2013 à 2017. L’émission lui a valu un Emmy Award, deux Critics’ Choice Awards et cinq Canadian Screen Awards. Elle est également apparue dans Heartland, Perry Mason de HBO, Diary of the Dead and Destroyer, ainsi que la vedette aux côtés de Bryan Cranston sur scène dans une production de Broadway en 2019 de Network. Elle sera ensuite vue dans la série AMC des années 1930 Invitation à un feu de joie.

She-Hulk fait partie de Phase 4 de l’univers cinématographique Marveljoindre Chevalier de la Lune et Mme Marvel dans le calendrier de cette année. Autre prochains spectacles Marvel comprendre Écho, WandaVision spin-off Agatha: House of Harkness et trois nouveaux spectacles animés : Marvel Zombies, Spider-Man : Freshman Year et une reprise du dessin animé très apprécié X-Men des années 1990. Ce sera suivi de Phase 5.