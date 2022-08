‘She-Hulk’ sur Disney Plus: quoi de neuf avec cette histoire d’origine?

Si vous savez quelque chose sur les super-héros, ce sont probablement les histoires d’origine. L’araignée de Spider-Man, la planète de Superman, les parents de Batman. Une histoire des origines est l’événement déterminant qui pèse sur la vie d’un héros, un incident unique catalyseur qui cristallise les thèmes de chaque histoire à laquelle le personnage est confronté.

A moins que ce ne soit Elle-HulkApparemment.

Nouvelle série She-Hulk : avocate est en streaming maintenant sur Disney Plus. Épisode 1 montre comment la nouvelle recrue de Marvel Cinematic Universe a obtenu ses pouvoirs. Et quel a été cet événement déterminant, ce traumatisme insoluble qui la catapulte dans un nouvel arc de personnage, cet incident mythique qui hante chaque dilemme et chaque décision de notre personnage principal ?

Son cousin est Hulk et elle a mis un peu de son sang sur elle.

Quoi ? C’est ce? C’est l’histoire d’origine?

Gagner des super pouvoirs est une énorme transformation, et pour comprendre l’énormité de ce changement, il est utile d’avoir au moins un aperçu de qui était le personnage avant. She-Hulk : L’avocat confond cela en présentant Jen au milieu de sa transformation : lorsque nous la rencontrons pour la première fois, elle a des pouvoirs mais ne les a pas utilisés.

Ensuite, le spectacle revient sur l’incident lui-même, mais cet aperçu de son ancienne vie ne nous dit pratiquement rien. Tout ce que nous savons, c’est que Jen mange des Cheetos avec des baguettes – OK, c’est un génie – et qu’elle part en voyage avec son cousin Bruce. Que nous apprend cette scène sur sa vie, ses rêves, ses défauts, voire son attitude envers les super-héros ? Très peu. Où vont Jen et Bruce ? Qui sait? Peu importe, apparemment !

L’origine la plus importante survient lorsque Jen fait une embardée pour éviter un vaisseau spatial sorti de nulle part et écrase la voiture, et les deux personnages tombent l’un sur l’autre. C’est tellement superficiel que ça frise le demi-cul. Que dit cet événement aléatoire sur le personnage ?

Dans les bandes dessinées, Jen acquiert des super pouvoirs après que Bruce lui ait donné une transfusion sanguine qui lui a sauvé la vie. Ce n’est pas aussi sexy qu’une araignée radioactive ou des perles qui se dispersent sur l’asphalte de Gotham lissé par la pluie. Mais au moins, c’est un personnage qui prend une décision qui entraîne des conséquences impérieuses.

Pour un exemple d’origine qui dit quelque chose sur le personnage, regardez un autre super-héros MCU forgé dans un accident de voiture : Docteur étrange. Dans son premier film, le chirurgien arrogant de Benedict Cumberbatch examinait avec supériorité les rayons X tout en accélérant dans sa Lamborghini, alors quand il s’est écrasé c’était une étude d’orgueil qui a brisé l’ego soigneusement construit du personnage et l’a lancé dans un voyage vers l’éveil spirituel. Les résultats sont différents de s’il était, genre, pris au hasard dans la circulation, n’est-ce pas ?

Pour moi, le plus gros problème de She-Hulk est que le spectacle arrive si vite après le plaisir absolu de Mme Marvel. Les créateurs de cette émission ont soigneusement affiné les pouvoirs et les origines du personnage principal Kamala Khan pour faire ressortir les thèmes du personnage et de la série. Certes, recevoir un bracelet par la poste n’est pas exactement ce qu’il y a de mieux avec une planète entière en plein essor. Mais surtout, les pouvoirs de Kamala dans l’émission télévisée sont éveillés en elle plutôt que de lui être accordés, tout en même temps s’appuyant sur une tradition et un héritage transmis par les femmes de sa famille. C’est sublimement réfléchi et intentionnel, et dirige tout ce qui se passe dans la série.

Pour compliquer légèrement les choses, il semble que l’origine télévisée de She-Hulk ait été perdue dans la traduction quelque part entre le script et l’écran. Dans une interview avec Variété, la showrunner Jessica Gao a décrit les compromis qu’elle et l’équipe de rédaction ont dû faire dans le cadre de la machine Marvel, des budgets aux effets visuels. Elle a révélé que l’histoire d’origine était censée être révélée dans l’épisode 8, ce qui vous fait vous demander comment elle a dû être remaniée pour s’intégrer dans le premier épisode. Mais même s’il était arrivé plus tard, l’accident de voiture est toujours désespérément aléatoire.

Là encore, peut-être l’inutile est le point. C’est un spectacle qui ne porte pas tant son sous-texte féministe sur sa manche que permet à ses thèmes féministes de gonfler, de virer au vert et de déchirer la manche finement taillée. Dans une ligne qui définit la perspective cinglante de la série sur l’expérience d’être une femme, Jen riposte à Hulksplaining de Bruce en disant que la rage et la peur sont la base des émotions quotidiennes d’une femme. Dans le premier épisode et tout au long de la série, ce point de vue sauvagement exprimé fournit un fondement intelligent qui porte les tronçons ternes de la série.

Vu sous cet angle, le caractère aléatoire de l’origine devient quelque chose de plus tragique. Vous pourriez le voir comme un accident aléatoire laissant Jen avec des conséquences indésirables et à vie. Il n’y a pas de sous-texte dans une histoire sur une femme infectée par le sang d’un homme. Ce ne serait pas la première fois qu’un homme gâche la vie d’une femme, qu’il s’agisse d’un accident de voiture, d’un problème de santé ou d’une grossesse non planifiée. Et au fur et à mesure que le spectacle se déroule, She-Hulk est l’histoire d’une femme dont le corps n’est plus le sien. Ce qui est un thème puissant et opportun aux États-Unis à la suite des récents changements apportés à la législation sur l’avortement.

Quoi que vous pensiez de cette théorie, elle montre la force d’une bonne histoire d’origine et d’un bon super-héros : vous pouvez y lire ce que vous voulez. Je n’ai jamais été mordu par un arachnide irradié ou exilé d’un monde extraterrestre mourant, mais au fond ces origines emblématiques sont universellement identifiables. Nous avons tous peur de perdre nos parents, d’être perdus loin de chez nous, de gagner le monde mais de perdre nos âmes. She-Hulk est clairement un spectacle avec quelque chose à dire, donc je souhaite que les éléments de super-héros s’efforcent d’obtenir la résonance dont Mme Marvel et d’autres histoires montrent que le genre est capable.

Il y a, bien sûr, la possibilité que j’y pense trop. Peut-être, juste peut-être, que les créateurs de She-Hulk sont simplement prêts à dire quelque chose que le genre des super-héros ne peut généralement pas admettre :

Les histoires d’origine sont ennuyeuses.

Nous connaissons ces histoires d’origine emblématiques parce que nous les avons vues tant de fois. Morsure d’araignée, parents, super-force, on comprend. Commencez déjà à frapper des méchants dans des tenues à thème ! Sauf que She-Hulk offre un point de vue différent sur l’expérience des super-héros, et c’est ce qu’il y a de mieux. Alors que nous nous dirigeons vers l’épisode 2, laissez tomber comment cela a commencé et regardez comment ça se passe.

Films à venir en 2022 de Marvel, Netflix, DC et plus Voir toutes les photos