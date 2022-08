She-Hulk : Smash ou passe ? Ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans le nouveau spectacle de Marvel

Avec un saut gamma et un clin d’œil, She-Hulk, le dernier super-héros d’une série, a atterri. La nouvelle émission en streaming sur Disney + met en vedette la Canadienne Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner (alias Hulk), qui, après un accident, se retrouve avec des capacités similaires à celles du Avenger vert.

Lorsque la bande-annonce est tombée pour la première fois de nombreux fans concentrés sur les effets spéciaux et l’animation par ordinateur du personnage Marvel très apprécié. Après avoir vu les quatre premiers épisodes, voici ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans She-Hulk : avocate.

Fracasser! Maslany et le reste de la distribution

She-Hulk, alias l’avocate Jennifer Walters, a du mal à concilier sa carrière juridique avec le fait d’être un super-héros. (Marvel Studios)

Maslany a gagné une légion de fans pour son interprétation de plusieurs personnages clonés sur Orphelin noir. Et bien que ce spectacle ait démontré sa polyvalence, Elle-Hulk laisse Maslany fléchir son côté comique, canalisant parfaitement l’attitude d’un aigle juridique épuisé par ses collègues coupables. Cette She-Hulk n’est pas seulement une version féminine de Hulk, mais quelqu’un qui est physiquement (et peut-être mentalement) meilleur pour mélanger ses côtés Hulk et humain.

Alors que son cousin – Mark Ruffalo, jouant un “Smart Hulk” plus érudit – la met en garde contre un retour trop tôt à sa carrière, Jennifer a hâte de revenir au droit. Elle veut réussir sa vie par elle-même, au quotidien, mais apprend rapidement que c’est son alter-ego à la peau verte qui obtient les matchs sur les applications de rencontres.

Scénariste en chef et créatrice de séries Jessica Gao, qui a travaillé sur Rick et Morty et Poulet robot, complète la série avec une belle écurie de personnages. Ruffalo est là en tant qu’Obi-Wan de son voyage de super-héros. Ginger Gonzaga ajoute un joli zing en tant que Nikki, la copine parajuriste de Jennifer, et Benedict Wong en tant que … Wong poursuit sa séquence en tant que roi camée de l’univers Marvel.

Et bien que le fait que Jennifer travaille pour un cabinet d’avocats spécialisé dans les métahumains ouvre le spectacle à un multivers de possibilités, donnez-moi moins d’avocats ennuyeux et plus Génial Andy l’androïde.

Passer. Le CGI

Lorsque la bande-annonce de la série est arrivée, de nombreux fans se sont plaints de l’animation par ordinateur du personnage principal. (Marvel Studios)

Lorsque Jennifer se transforme en She-Hulk, ce n’est pas tout à fait sensationnel, mais ce n’est pas non plus mauvais au niveau de Shrek. Rien que dans le premier épisode, il semble y avoir un mélange distrayant de teintes pour la géante de jade. Décider de passer entièrement au numérique pour un personnage est toujours un risque, mais quelqu’un d’aussi expressif que She-Hulk apporte un niveau de difficulté supplémentaire.

Le premier épisode présente un niveau d’action impressionnant avec un match de lutte Hulk contre She-Hulk, mais il y a des moments où la technologie ne parvient pas à capturer les subtilités de la performance de Maslany. Il y a des moments où il semble que She-Hulk risque de glisser dans le vallée étrangemais le charisme de Maslany vend le personnage malgré les défauts superficiels.

Passer. Briser le 4e mur

À partir de 1989 avec la série de bandes dessinées Sensational She-Hulk, écrite et dessinée par John Byrne, la géante de jade s’est distinguée en brisant le quatrième mur et en s’adressant aux lecteurs. (Marvel Comics)

Il y a des moments dans la série où She-Hulk s’adresse directement à la caméra, semblable au schtick de Ryan Reynolds comme Dead Pool. Gao a fait référence à l’émission Sac à puces comme source d’inspiration. Créé et écrit par Phoebe Waller-Bridge, Sac à puces a utilisé la technique pour inviter les téléspectateurs dans l’espace de tête de son personnage Lulu.

She-Hulk ne parle pas aussi souvent au public et c’est généralement pour se moquer des attentes du public ou de l’univers Marvel en général.

Il y a un précédent dans la bande dessinée pour cela. Écrivain et artiste John Byrne’s 1989 She-Hulk sensationnelle La série a présenté une She-Hulk qui a brisé le quatrième mur avec abandon. Numéro après numéro, elle déclamait le méchant de choix, se plaignait de la garde-robe et faisait même le tour des panneaux de bandes dessinées pour gagner du temps. Alors que le livre de Bryne comportait plus que sa part de gâteau au fromage sexiste, il a également contribué à établir la voix de She-Hulk. Quant à la version télévisée, Maslany s’amuse certainement avec la technique, mais pourrait utiliser un meilleur matériel que les moments principalement méta de Marvel.

Fracasser! Spectacle d’avocats !

Jennifer fait face à une ancienne collègue qui a été escroquée par un elfe qui change de forme. (Chuck Zlotnick/Marvel Studios)

« Spectacle d’avocats ! est l’une des plaisanteries de Maslany à la caméra alors qu’elle nous présente son monde. Au mieux She-Hulk : avocate est une fusion rayonnée gamma de Juridique de Boston et Loi LA. S’appuyant sur le succès de Mme Marvel, Moon Knight et Oeil de faucon, il a un ton qui lui est propre. Avec plus de spectacles Marvel qu’il n’y a de versions de l’armure d’Iron Man, il y a certainement assez de matériel pour un spectacle au niveau de la rue sur les hoquets et les poursuites super-héroïques.

Mais si Elle-Hulk les personnes souffrant de quoi que ce soit, c’est la maladie habituelle de Marvel d’être incapable de s’engager pleinement. À un certain niveau, il veut être un Ally Mc Beal procédure loufoque avec Walters essayant d’équilibrer sa vie amoureuse et sa carrière juridique. Mais Marvel étant ce qu’il est, au lieu de contre-interroger les témoins, nous obtenons les batailles de super-vilains de niveau C requises. Espérons qu’à l’avenir, la politique du bureau et les affaires juridiques ne prennent pas trop de place pour écraser les méchants.