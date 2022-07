She-Hulk : nouvelles de l’avocate, rumeurs, distribution et date de sortie

La dernière série Marvel d’action en direct de 2022 est She-Hulk, mettant en vedette Tatiana Maslany d’Orphan Black en tant que cousine légèrement moins musclée du grand gars vert.

Cette nouvelle série constituera une partie cruciale de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur She-Hulk, y compris le casting, la date de sortie et les détails de l’intrigue. Continuez à lire pour plus d’informations et découvrez les meilleures émissions de télévision sur Disney + en ce moment.

Quand commence She-Hulk ?

She-Hulk sortira le 17 août 2022. Comme les autres séries Disney +, les épisodes sortiront chaque semaine. L’émission sera composée de dix épisodes au total.

She-Hulk rejoint Mme Marvel et Moon Knight dans la programmation de la série d’action en direct MCU 2022.

Existe-t-il une bande-annonce pour She-Hulk ?

Oui – la première bande-annonce de She-Hulk est là, qui montre Jennifer Walters luttant pour équilibrer ses nouveaux pouvoirs verts avec sa carrière. Cela semble cependant avoir ses avantages en ce qui concerne sa vie amoureuse…

La deuxième bande-annonce de She-Hulk est sortie au comic-con et présente le retour de Wong et Matt Murdock/Daredevil :

Il y a aussi l’affiche officielle de la série :

Le deuxième fonctionnaire posté montre Jennifer sous sa forme humaine :

Qui fait partie du casting et de l’équipe de She-Hulk ?

Tatiana Maslany jouera le rôle principal de She-Hulk, également connue sous le nom de Jennifer Walters (via Deadline). Maslany est surtout connue pour avoir joué dans Orphan Black, Perry Mason et le film Stronger and Destroyer.

Le casting a été confirmé par Bruce Banner lui-même, Mark Ruffalo, sur Twitter :

Il n’est pas surprenant que Ruffalo ait fait l’annonce, car il a depuis été confirmé par Disney qu’il apparaîtra également dans la série en tant que Bruce Banner/Hulk. À en juger par la bande-annonce, il jouera un rôle important dans la série.

Il y a aussi un autre acteur de retour, avec Tim Roth reprenant son rôle d’Abomination – vu pour la dernière fois dans le film d’Edward Norton The Incredible Hulk, qui fait techniquement partie du canon MCU mais souvent oublié depuis que Norton a été rediffusé au moment où le premier film Avengers roulé en rond.

Les rejoindre sera Ginger Gonzaga. Selon Deadline, Gonzaga jouera le meilleur ami de Walters. On sait désormais qu’il s’agira de Nikki Ramos.

Deadline a révélé que Renée Elise Goldsberry jouera un personnage appelé Amelia. Les détails sur le rôle sont gardés secrets. Goldsberry est surtout connue pour avoir joué Angelica Schuyler dans le film Hamilton sur Disney Plus et est également l’une des têtes d’affiche de la nouvelle émission dirigée par Tina Fey, Girls5eva.

Radio DJ et star de The Good Place, Jameela Jamil, a été choisie pour jouer un rôle majeur dans la série. Elle jouera l’ennemi juré de Walter, Titania, une femme qui acquiert des super pouvoirs grâce au docteur Doom.

Josh Segarra (connu pour The Electric Company, Sirens et Arrow) fait également partie de la série, mais son rôle exact n’est pas confirmé.

La deuxième bande-annonce a révélé que Charlie Cox reprendrait son rôle de Matt Murdock / Daredevil – ce qui convient, car il s’agit d’une série sur les avocats. Son personnage et son scénario ont déjà été développés avec Spider-Man : No Way Home et Hawkeye.

La deuxième bande-annonce a également révélé que Benedict Wong reprendra son rôle de Wong, mieux connu de la série Doctor Strange.

Jessica Gao sera la scénariste principale de la série, surtout connue pour être l’esprit derrière l’épisode de Rick et Morty Pickle Rick.

Kat Coiro a été sollicitée pour réaliser de nombreux épisodes de la série, y compris le pilote. Coiro est surtout connue pour son travail sur les sitcoms It’s Always Sunny In Philadelphia, Shameless et Brooklyn Nine-Nine.

Anu Valia dirigera également. Valia a écrit, tourné et réalisé le court métrage gagnant du Sundance Film Festival, Lucia, Before and After. Elle a également réalisé des épisodes de plusieurs émissions, dont Never Have I Ever et Mixed-ish.

Qu’en est-il du complot She-Hulk?

Comme beaucoup d’autres émissions MCU Disney +, She-Hulk sera une histoire de super-héros d’origine. Si vous n’êtes pas encore familier, Jennifer Walters est avocate et cousine de Bruce Banner – mieux connu sous le nom de Hulk.

Dans les bandes dessinées, Walters est abattu par un criminel qui cherche à se venger. Pour sauver sa vie, Banner effectue une transfusion sanguine d’urgence. Ce faisant, il lui transmet une partie de son rayonnement gamma – solidifiant sa transformation en She-Hulk.

La deuxième bande-annonce montre que Walters est assez à l’aise avec ses nouveaux pouvoirs – et a peut-être encore plus de force que son cousin. Cependant, elle veut vraiment se concentrer sur sa carrière d’avocate. Elle a l’opportunité de marier les deux lorsque son entreprise crée une toute nouvelle division créée pour les super-héros.

Heureusement, Walters ne partage pas les problèmes de rage incontrôlables de sa cousine, elle peut donc continuer à travailler comme avocate même en mode Hulk. Disney a décrit le spectacle comme une “comédie juridique”, nous imaginons donc que ce sera un peu moins granuleux que Daredevil de Netflix – un autre spectacle qui combine les mondes de la loi et des super-héros.

La co-réalisatrice Kat Coiro a révélé à IGN qu’il y aura “de grandes surprises à venir concernant le quatrième mur”, que les personnages briseront fréquemment tout au long de cette émission.

Comment regarder She-Hulk

Comme pour les autres émissions de télévision du MCU, She-Hulk sera une exclusivité Disney Plus. Si vous n’avez pas encore de compte sur Disney+, cela coûte 7,99 $/7,99 £ par mois pour un abonnement continu et 79,99 $/79,90 £ pour un pass annuel. Vous pouvez vous inscrire à Disney + ici.