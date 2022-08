‘She-Hulk’ Episode 2 Drops Intrigant X-Men Reference

merveille semble vraiment se préparer à présenter correctement les X-Men au Univers cinématographique Marvel. Non seulement le dernier épisode de Mme Marvel introduire clairement des mutantsmais le dernier épisode de She-Hulk, actuellement diffusée sur Disney+a ajouté son propre œuf de Pâques au mélange.

Spoilers pour l’épisode 2 de She-Hulk à venir.

Après avoir été licenciée du bureau du procureur de district pour avoir perdu son procès, She-Hulk, alias Jennifer Walters, griffonne Internet à la recherche de nouveaux emplois. En zoomant sur la barre latérale de la page, vous pouvez voir deux articles assez importants.

Le premier est intitulé “L’homme se bat avec des griffes de métal dans une bagarre de bar”. Cela doit être une référence claire à Wolverine. Son ami et camarade mutant, le professeur Charles Xavier (Patrick Stewart) est apparu — spoiler — dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Le deuxième titre significatif est : “Pourquoi il y a une statue géante d’un homme qui sort de l’océan.” Cela ressemble au moyen rapide et facile de Marvel d’aborder le remarquable céleste gelé dans l’océan après The Eternals empêché son émergence. Jusqu’à présent, personne ne semblait dérangé par la figure de pierre géante sortant de l’océan Indien.

il y a maintenant eu trois films Marvel qui ont eu lieu depuis Eternals, et d’une manière ou d’une autre, personne n’a mentionné une seule fois comment la Terre a maintenant ce mec qui en sort pic.twitter.com/oIU9FrHJZO —Mike Murphy (@mcwm) 25 juillet 2022

En ce qui concerne ce que nous savons jusqu’à présent sur les X-Men, voici ce que les réalisateurs de la finale de Mme Marvel, Adil El Arbi et Bilall Fallah, ont dit à propos de l’introduction de mutants dans le MCU.

“C’était le secret le mieux gardé de toute la série”, Arbi a déclaré à TV Line. “Nous ne le savions même pas jusqu’à ce que nous ayons soudainement un script. Alors, quand nous l’avons eu, nous avons demandé:” De quoi s’agit-il? Qu’est-ce qui va se passer?’ Et Kevin Feige disait : ‘Il suffit de filmer ça, de mettre la petite musique et c’est tout. Si vous faites partie de l’avenir de Mme Marvel, vous en saurez un peu plus. Kevin Feige a le plan directeur. Il est le seul à savoir.”

Désolé si c’est frustrant.

Nouveaux épisodes de She-Hulk stream le jeudi.