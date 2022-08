‘She-Hulk: Attorney at Law’ Récapitulatif de l’épisode 1: Oeufs de Pâques Marvel et poses de yoga

She-Hulk : avocate est la dernière série télévisée Marvel à sortir sur Disney Plus. C’est aussi l’entrée la plus comique dans l’univers cinématographique Marvel, alors que l’ambitieuse avocate Jen Walters se transforme en un géant vert super puissant pour combattre les méchants (et le sexisme).

Dans mon Revue de She-Hulk pour CNET, J’ai noté la séquence sauvagement intelligente de la série, mais je ne pouvais pas m’empêcher de penser “qu’il lui manque la délicieuse chicanerie d’un véritable drame juridique, l’action entraînante d’une émission de science-fiction ou même le cœur d’autres émissions Marvel”. Maintenant que l’épisode 1 est diffusé sur Disney Plus, quelles sont vos premières impressions ?

Voici notre récapitulatif du premier épisode de la série, explorant les points de l’intrigue, les thèmes et les œufs de Pâques. L’épisode 2 suit le 25 août et tous les jeudis (voici l’intégralité Calendrier des dates de sortie de l’épisode She-Hulk). Beaucoup de spoilers à suivre !

Spectacle d’avocats !

La série met en vedette Tatiana Maslany, déjà vue dans une émission de science-fiction primée Orphelin noir, Perry Mason de HBO et Broadway show Network. Elle ouvre le spectacle en prononçant un discours sur la façon dont les personnes qui bénéficient du pouvoir portent également une certaine responsabilité. Hmm, je suis sûr qu’il y a une façon plus courte de dire ça…

Livré directement au public alors que la caméra fait un zoom arrière sur les livres de droit et une figurine de Ruth Bader Ginsberg, le discours est clairement destiné à présenter le manifeste de l’émission, ajoutant une nuance à la célèbre maxime de Spider-Man, “Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité.” Reste à savoir si cet énoncé de mission sera rempli dans la série. Pour être honnête, Jen Walters est une avocate pratiquant une plaidoirie finale pour une affaire judiciaire, et ce n’est pas une barre haute pour la sincérité. Croit-elle vraiment à ce truc ? Je l’espère, car c’est elle le héros.

Jen s’adresse à nouveau à la caméra à la fin de la scène, établissant la première des quatrièmes ruptures de mur de la série alors qu’elle parle directement au spectateur. Chronologiquement, la première rupture du quatrième mur survient plus tard dans l’épisode et vaut une double prise de la part de Bruce et de Jen, une réaction qui est sac à puces pur. Peut-être y a-t-il plus dans les discussions avec le public que de simples phrases simples ?

L’histoire d’origine de She-Hulk

Nous rencontrons Jen pour la première fois quand elle est déjà She-Hulk, puis revient au moment où elle a obtenu des pouvoirs. Cela nous empêche de passer beaucoup de temps avec Jen avant les pouvoirs. Oui, les Cheetos avec des baguettes et sa théorie de Steve Rogers sont amusants, mais que nous disent ces jolis détails sur notre personnage principal ? Si nous n’avons aucune idée de qui elle était auparavant, il est difficile de comprendre comment l’arrivée des superpuissances bouleverse son monde. Par exemple, Jen appellera plus tard les Avengers une “équipe secrète de sous-traitants du gouvernement”. Imaginez si elle était résolument anti-super-héros avant d’acquérir des pouvoirs. Quelle situation difficile ce serait !

Quoi qu’il en soit, nous partons en road trip avec le cousin Bruce, alias Bruce Banner alias l’Incroyable Hulk. Son bras est en écharpe depuis qu’il a enfilé le Gantelet de l’Infini dans Avengers : Fin de partie et qu’il s’est bousillé la main pour défaire le claquement de doigt de Thanos. Banner a été vu portant l’écharpe dans la scène post-générique de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui est sorti il ​​y a un million d’années — attendez, c’était il y a moins d’un an ? Mensonges!

Quoi qu’il en soit, il est temps pour l’histoire d’origine de She-Hulk, l’événement qui change irréversiblement sa vie, le moment qui occupera toujours une place importante dans son histoire, où les thèmes implicites au personnage s’expriment dans une praxis décisive, et —

Ouais, un vaisseau spatial fait s’écraser la voiture et Jen met du sang de Brucey sur elle.

Attends, c’est ça ? C’est l’histoire d’origine? Euh, d’accord.

Lorsqu’une Jen meurtrie et battue vacille dans les toilettes d’un bar sportif, un groupe de femmes fêtardes est choqué par son état. Mais ils viennent immédiatement à son aide, ce qui ressemble au moment le plus attachant et le plus véridique du premier épisode. Jen puis Hulks sortent à l’heure de la fermeture, mais Bruce la tacle avant qu’elle ne puisse devenir une jeune femme prometteuse.

She-Hulk smash (le patriarcat)

Jen se réveille dans une cabane / bunker sur le thème du mariachi décoré du casque brisé d’Iron Man. Il s’avère que tandis que Bruce a imposé Hulk-ness à Jen, elle a guéri son bras flétri avec un gant en retour. Cela ne semble pas juste, mais ce ne serait pas la première relation où la femme donne plus que le gars. Soit dit en passant, je n’atteins pas le sous-texte: lors du montage d’entraînement dans lequel nous en apprenons davantage sur les capacités de Jen, les thèmes de la série se cristallisent également.

La série a beaucoup à dire sur le fait d’être une femme et en particulier une femme aux yeux du public. On dit souvent que le fantasme de pouvoir du genre super-héros plaît aux enfants parce qu’il s’agit de devenir plus grand et plus fort et de revendiquer le contrôle du monde. L’histoire de Hulk complique curieusement ce fantasme en liant explicitement la force physique et la violence à la peur, la rage et la douleur. En plaçant Bruce à côté de Jen, She-Hulk fait de cette force furieuse inarticulée une chose explicitement masculine et la met en contraste avec l’expérience féminine.

Bruce dit à Jen que Hulk est déclenché par la colère et la peur. Jen répond que c’est la base de l’émotion quotidienne pour toute femme. L’épisode s’appelle même “A Normal Amount of Rage”. Boum — c’est La véritable histoire d’origine de She-Hulk.

“Quand les gens commencent à te voir comme un monstre”, prévient également Bruce Jen, “ça ne s’en va jamais.” Compte tenu de la série traitant d’une femme propulsée à contrecœur dans la gloire, cette ligne résonne avec de nombreuses femmes qui ont été traitées vicieusement pour avoir osé vivre leur vie aux yeux du public. Des femmes comme Britney Spears, Monica Lewinsky et Paméla Anderson ont été marqués et fustigés pour leur comportement – ​​souvent via des doubles standards grotesques – mais ont été justifiés ces dernières années.

je suis toujours en colère

Vous vous souvenez quand Mark Ruffalo a joué pour la première fois Hulk dans The Avengers ? L’un des moments qui a scellé ce casting parfait a été lorsqu’il a révélé son secret tragique : qu’il était toujours en colère.

Et pourtant, avons-nous déjà vu la bannière de Ruffalo afficher bien pire qu’une mélancolie froissée? Il est intéressant de voir si l’arrivée d’un autre Hulk fait ressortir le conflit à Banner. Nous voyons un aperçu de cela lorsque Bruce frappe Jen d’une falaise dans un accès de jalousie, mais je pense que c’est censé être drôle (peut-être en rappelant le “dieu chétif” gag quand il a écrasé Loki dans The Avengers).

La dispute entre Jen et Bruce est essentiellement une accumulation de la scène de combat obligatoire. Quoi qu’il en soit, j’espère bien que le conflit dans Ruffalo’s Banner se développera dans les épisodes ultérieurs. Pour un monstre de rage incontrôlable, Bruce Banner a été trop gentil pendant trop longtemps.

Cour en séance

Et donc nous sommes de retour au procès. Avant que Jen ne puisse livrer son argumentation, Jameela Jamil s’écrase contre le mur. Elle joue Titaniaune influenceuse surpuissante qui est apparue à l’origine dans les bandes dessinées en tant que femme élancée dotée de super pouvoirs par le docteur Doom pendant le scénario de Secret Wars.

Si la version télévisée suit une origine similaire, cela fait de Titania un miroir intrigant pour She-Hulk en tant que femme normale dotée d’un grand pouvoir.

À contrecœur, Jen Hulks sort en public pour la première fois et arrête Titania. Espérons que cela ne reviendra pas la mordre dans le spandex.

Capitaine America p– !

La scène post-crédits voit Jen appuyer sa théorie sur la vie amoureuse de Captain America. Elle fait seulement semblant d’être ivre, car le principal avantage de Hulkdom est que les bières pilonnées sont tout en bourdonnement et sans vomir. Quoi qu’il en soit, Bruce confirme que Steve Rogers a perdu sa virginité en 1943 au profit d’une fille de la tournée USO. La Homme étoilé avec un plan En effet! Une jolie blonde chasseuse d’autographes attire l’attention de Steve à 2:30 dans cette chanson du film The First Avenger de 2011 — peut-être qu’elle était l’heureuse élue :

Pensées aléatoires de She-Hulk

“Des trucs bizarres vous trouvent quand vous êtes un Hulk.” Le vaisseau spatial à l’origine de ce fender-bender Hulk est un vaisseau de messagerie sakkarien de classe A, ce qui signifie qu’il vient de la planète où Banner et Thor ont travaillé comme gladiateurs pour le grand maître de Jeff Goldblum en Thor : Ragnarok .

. Les carcasses sont créées par des doses mortelles de rayonnement gamma, mais seulement lorsqu’une combinaison rare de facteurs génétiques synthétise le rayonnement gamma en “quelque chose d’autre”.

Lorsque Jen brise les lunettes de Bruce, il semble assez clair qu’il les porte juste pour montrer qu’il est Smart Hulk.

Peut-être que c’est juste moi, mais est-ce qu’on a jamais l’impression qu’ils sont au Mexique ? Ou même à l’extérieur ?

Belle synergie entre les marques Disney avec la mention de Pixar. Jen appelle le moment où Bing Bong saute du wagon dans Inside Out et oh super maintenant je pleure.

Spandex est le meilleur ami de Hulk.

