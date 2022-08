‘She-Hulk: Attorney at Law’: Mark Ruffalo aborde la référence de refonte de Hulk

She-Hulk : avocate inclus un clin d’œil sournois à la refonte de Hulk (alias Bruce Banner) avec une ligne comique de Mark Ruffalo dans épisode 2 de la Univers cinématographique Marvel série, qui frapper Disney Plus jeudi. Ruffalo a joué le rôle depuis Avengers de 2012, mais Edouard Norton a été le premier acteur à incarner la version MCU du personnage, dans Incredible Hulk en 2008, avant de se séparer de Marvel.

Le deuxième épisode de la nouvelle émission revisite l’ennemi juré de l’incroyable Hulk, alors que l’avocate Jennifer Walters (la cousine de Bruce, mieux connue sous le nom de She-Hulk) prend Emil Blonsky / The Abomination en tant que client (avec l’acteur Tim Roth reprenant un rôle qu’il a joué face à Norton). Quand Jenn (Tatiana Maslany) le révèle nerveusement à Bruce environ les deux tiers de l’épisode, son cousin est étonnamment cool avec ça.

“En fait, Blonsky m’a écrit il y a quelque temps une très belle lettre et un haïku vraiment sincère. Alors nous avons tout laissé derrière nous”, dit-il à propos de son ancien adversaire. “Ce combat a eu lieu il y a tellement d’années, je suis une personne complètement différente maintenant. Littéralement.”

Jenn regarde la caméra, reflétant l’habitude de son homologue de bande dessinée de briser le quatrième mur, et donne au public un “Ha ha” sec.

Dans un article d’Entertainment Weekly publié vendrediRuffalo a exprimé sa joie avec le choix de l’émission d’aborder la refonte.

“Je pense que c’est vraiment drôle”, a déclaré Ruffalo. “C’est juste la réalité que nous dansons tous souvent, mais c’est vrai. En fait, j’ai plaisanté avec Ed à ce sujet. J’étais comme, ‘C’est comme Hamlet de notre génération. Tout le monde va avoir une chance.’ Et il y aura probablement un autre couple avant que tout soit fini. Les gens diront : “Tu te souviens quand Hulk ressemblait à Mark Ruffalo ? Maintenant, il ressemble à Timothée Chalamet.””

La rédactrice en chef de She-Hulk, Jessica Gao, séparément Raconté Le Hollywood Reporter que Ruffalo a ajouté le “littéralement” à la fin de la citation.

Avant Ruffalo et Norton, Banner était joué par Eric Bana dans Hulk en 2003 et Bill Bixby dans la série d’action en direct des années 1970 et ses films liés (avec Lou Ferrigno dans le rôle de Hulk aux côtés de Bixby).

