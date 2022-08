“She-Hulk: Attorney at Law” de Marvel : bandes-annonces, distribution et tout ce que vous devez savoir

“Être un super-héros, c’est pour les milliardaires et les narcissiques… et les orphelins adultes, pour une raison quelconque.” Oui, Marvel’s She-Hulk: Attorney at Law va clairement s’amuser avec l’univers cinématographique Marvel lors de sa première sur Disney Plus le jeudi 18 août.

Voici tout ce que nous savons sur la série et Jen Walters, le nouveau héros du MCU.

Le casting de She-Hulk

Tatiana Maslany incarne Jennifer Walters, la super-héroïne titulaire qui fait ses débuts en direct dans la série. Elle est rejointe par Mark Ruffalo, pilier du MCU, dans le rôle de Bruce Banner, et Tim Roth, qui a joué un monstre vert rival dans The Incredible Hulk en 2008 et est revenu tardivement pour l’année dernière. Shang-Chi. Le casting comprend également Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry et Jameela Jamil.

Walt Disney Studios



Curieusement, il y a aussi une rumeur selon laquelle Jason Segal pourrait rejoindre le casting – peut-être jouer Ben Grimm, mieux connu sous le nom de grand mec rock orange de The Fantastic Four.

Le scénariste en chef de l’émission est Jessica Gao, mieux connu pour l’épisode de Rick et Morty, lauréat d’un Emmy, Pickle Rick. Kat Coiro, réalisatrice des épisodes de Modern Family et Brooklyn Nine-Nine, est en charge de plusieurs épisodes.

She-Hulk dans les bandes dessinées

Dans les bandes dessinées Marvel, Walters est une avocate qui devient She-Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine d’urgence de son cousin, un certain Bruce Banner. Heureusement pour elle, elle obtient des pouvoirs semblables à Hulk sans perdre son intelligence ou sa personnalité. En conséquence, elle est capable de poursuivre sa vie “normale” sous sa forme Hulk.

She-Hulk a été créée par l’écrivain Stan Lee et l’artiste John Buscema en 1980, et est apparue pour la première fois dans The Savage She-Hulk #1. Ils ont inventé une version féminine de Hulk pour empêcher les personnes derrière la populaire émission télévisée Incredible Hulk d’y arriver en premier, comme The Six Million Dollar Man l’avait fait avec les retombées féminines The Bionic Woman.

En 1989, l’écrivain John Byrne a donné au personnage une nouvelle tournure dans Sensational She-Hulk. Walters s’adressa directement au lecteur, brisant le “quatrième mur” entre les personnages et les lecteurs. Dans la série, Walters de Maslany fait la même chose, offrant des apartés à la caméra.

Studios Marvel



La bande-annonce

La bande-annonce révèle le ton comique de la série, Walters passant autant de temps à s’inquiéter de sa vie amoureuse que de ses super pouvoirs.

Sorti en mai, le teaser a également a suscité des critiques pour son CGI apparemment douteuxmais gardez à l’esprit que A) les bandes-annonces utilisent rarement des effets finis et B) la plupart des gens l’ont vu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux où la vidéo aura subi un traitement et une compression on ne sait quoi.

Alerte spoiler: une deuxième bande-annonce révèle certains des camées MCU de l’émission …

…y compris Wong et Daredevil.

She-Hulk fait partie de Phase quatre de l’univers cinématographique Marveljoindre Chevalier de la Lune et Mme Marvel dans le calendrier de cette année. Autre prochains spectacles Marvel comprendre Écho, WandaVision spin-off Agatha: House of Harkness et trois nouveaux spectacles animés : Marvel Zombies, Spider-Man : Freshman Year et une reprise du dessin animé très apprécié X-Men des années 1990.