« Shazam! » La star Zachary Levi soutient Trump dans une démarche qu’il qualifie de « suicide de carrière »

Le super-héros de DC Comics, Zachary Levi, a soutenu Donald Trump avant de modérer une événement avec RFK Jr. et l’ancien représentant Tulsi Gabbard samedi dans le Michigan, avant de prétendre que sa décision constituerait probablement un « suicide de carrière ».

Apparaissant au « Team Trump’s Reclaim America Tour », Levi dit que « parmi les deux choix qui s’offrent à nous, Donald Trump, le président Trump, est l’homme qui peut nous y amener ».

Quelques instants plus tôt, il avait déclaré à la foule : « nous sommes ici pour l’unité… que vous soyez démocrate ou républicain… chacun de nous est un enfant de Dieu ».

Il a poursuivi : « Nous sommes ici pour nous assurer que nous allons reprendre ce pays. Nous allons le rendre à nouveau génial. Nous allons le rendre à nouveau sain. Et donc, je suis aux côtés de Bobby, et je suis aux côtés de Tulsi, et je suis aux côtés de tous ceux qui sont aux côtés du président Trump.

« Il va nous y amener parce qu’il aura le soutien, le soutien, la sagesse, les connaissances et le combat qui existent chez Robert Kennedy Jr. et l’ancien représentant Tulsi Gabbard », a-t-il ajouté.

Levi n’est pas étranger à la controverse. En janvier 2023, il a dénoncé l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 et colporté des théories selon lesquelles le fabricant de vaccins Pfizer « constitue un réel danger pour le monde ». Ce n’était qu’un des nombreux moments qui font sourciller.

À la fin de l’événement, Levi a ajouté que la plupart de ses partisans étaient positifs après « j’ai dit que je soutenais le président Trump à travers mon soutien à Tulsi et Bobbi ».

Bien qu’il n’ait pas tardé à admettre que son soutien pourrait potentiellement avoir un impact sur son avenir au cinéma.

« Dans mon secteur, comme vous pouvez probablement l’imaginer, Hollywood est une ville très, très libérale et cela pourrait très bien constituer un suicide de carrière, donc je suis heureux de l’avoir fait avec vous », a-t-il déclaré sous un tonnerre d’applaudissements, y compris de Kennedy. se.

« Nous le sommes, et vous le savez tous, nous sommes inondés chaque jour de poison, pas seulement dans les aliments que nous mangeons et pas seulement dans les produits pharmaceutiques qu’on me pousse dans la gorge ; dans les images que nous regardons, dans le son que nous entendons dans nos médias, on nous empoisonne et on nous ment, et écoutez-moi, nous sommes tous empoisonnés et on nous ment.

Il a terminé l’événement par un appel aux supporters.

« Alors que nous allons aux urnes, reconnaissez que tous les gens de l’autre côté qui croient encore que Kamala est la réponse – ce n’est pas le cas – mais on leur ment. Ils ne sont pas l’ennemi. Ils ne sont pas méchants. Il y a le mal au sommet de cette chaîne alimentaire, mais le peuple américain qui croit que Kamala est la voie à suivre, ce ne sont pas des gens méchants, on leur a menti et ils ont mangé ce mensonge et cela est en eux, alors faisons de notre mieux. faisons, puissions-nous pratiquer la grâce, puissions-nous pratiquer le pardon, puissions-nous pratiquer la patience, alors que nous allons aux urnes. Ne vous laissez pas appâter par leurs attaques. Ne vous laissez pas entraîner par leur haine. C’est ce qu’ils veulent que vous fassiez.