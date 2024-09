Shazam! La star Zachary Levi soutient Donald Trump après la suspension de la campagne de RFK Jr.

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer En tant que correspondant à la Maison Blanche, je pose les questions difficiles et recherche les réponses qui comptent. Votre soutien me permet d’être présent dans la salle et d’insister en faveur de la transparence et de la responsabilité. Sans vos contributions, nous n’aurions pas les ressources nécessaires pour défier ceux qui sont au pouvoir. Votre don nous permet de continuer à faire ce travail important, en vous tenant informé à chaque étape du chemin vers les élections de novembre. Andrew Feinberg Correspondant de la Maison Blanche

Shazam! La star Zachary Levi a soutenu le candidat républicain Donald Trump à la présidence après que son premier choix, Robert F Kennedy Jr, ait abandonné la course le mois dernier.

L’acteur de DC est apparu samedi lors d’un rassemblement de Donald Trump dans le Michigan pour apporter son soutien à l’ancien président.

« Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voulais juste vous donner un petit contexte sur la raison pour laquelle Shazam est assis ici pour vous parler de ces diverses choses », a déclaré Levi, faisant référence à son personnage de super-héros.

« J’ai grandi dans ma famille qui était chrétienne conservatrice, c’était à peu près la voie dans laquelle nous étions. Mes parents étaient des démocrates de Kennedy qui sont ensuite devenus des républicains de Reagan, et ils m’ont appris à avoir un bon niveau de méfiance à l’égard du gouvernement et un niveau de méfiance sain à l’égard d’une industrie qui devient folle.

« Et pendant longtemps, je me suis dit : ‘Mec, je veux vraiment trouver un homme politique qui représente tout ce que je veux et que je veux voir chez un candidat à la présidentielle.’ Et cette année, j’ai rencontré Bobby Kennedy et je me suis dit : « Mec, c’est ce type. C’est la vraie affaire. Et dans un monde parfait, peu importe à quoi cela ressemblerait, j’aurais peut-être voté pour Bobby. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. En fait, nous vivons dans un pays très brisé, nous vivons dans un pays qui a été détourné par beaucoup de gens qui veulent prendre cet endroit au bord de la falaise. Et nous voulons arrêter ça, n’est-ce pas ?

Levi a poursuivi : « Nous sommes ici pour nous assurer que nous allons reprendre ce pays, nous allons le rendre à nouveau grand, nous allons le rendre à nouveau en bonne santé. Et donc, je suis aux côtés de Bobby, et je suis aux côtés de Tulsi, et je suis aux côtés de tous ceux qui sont aux côtés du président Trump. Parce que je crois que, parmi les deux choix qui s’offrent à nous, et nous n’en avons que deux, Donald Trump, le président Trump est l’homme qui peut nous y amener. Et il va nous y amener parce qu’il aura le soutien, le soutien, la sagesse, les connaissances et le combat qui existent chez Robert Kennedy Jr et l’ancien représentant Tulsi Gabbard.

Zachary Levi a déclaré que son premier choix lors de l’élection présidentielle américaine de 2024 était Robert F. Kennedy Jr. (Getty Images)

Kennedy a suspendu sa campagne le mois dernier, soutenant Trump et son colistier JD Vance.

Kennedy, qui a révélé au cours de sa campagne qu’un ver parasite s’était implanté dans son cerveau et y était mort, a dépensé des millions en espèces pour obtenir sa part actuelle de cinq pour cent du vote national attendu en novembre. Les sondages ont montré que ce chiffre continuait de baisser et que le reste de sa propre famille avait totalement désavoué sa candidature.

En janvier 2023, deux mois avant la sortie de Shazam! Fureur des dieuxLevi a choqué les fans avec sa réponse à un tweet demandant si le fabricant du vaccin Covid-19 Pfizer était « un réel danger pour le monde ».

« Le hardcore est d’accord », a-t-il écrit.

Alors que le premier Shazam! (2019) a été chaleureusement accueilli, le second a été une telle bombe critique et financière que le réalisateur du film, David F Sandberg, a juré de laisser le monde des super-héros derrière lui.

Levi a ensuite fait un certain nombre de déclarations publiques dénonçant le traitement Fureur des dieux reçu des critiques.