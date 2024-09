« Shazam! » La star Zachary Levi soutient Donald Trump à la présidence

Un acteur hollywoodien apporte son soutien à l’ancien président Trump alors que le jour des élections est dans un peu plus de cinq semaines.

« Shazam! » La star Zachary Levi a révélé son choix pour le président tout en animant un événement avec l’ancien candidat à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr. et Tulsi Gabbard, l’ancienne députée démocrate d’Hawaï, samedi dans le Michigan.

Levi a ouvert l’événement en expliquant qu’il soutenait initialement RFK Jr. lors de l’élection présidentielle de 2024, et lorsque Kennedy a suspendu sa campagne, Levi savait à qui il envoyait son soutien.

« Dans un monde parfait, peu importe à quoi cela ressemblerait, j’aurais peut-être voté pour Bobby », a déclaré Levi. « Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. En fait, nous vivons dans un monde très brisé. Nous vivons dans un pays qui a été détourné par de nombreuses personnes qui veulent prendre cet endroit au bord de la falaise, et nous sommes là pour arrêter cela.

Levi a ajouté qu'il a grandi dans une famille chrétienne conservatrice et que ses parents lui ont appris à « avoir un bon niveau de méfiance à l'égard du gouvernement », ajoutant que Kennedy est la « vraie affaire » et le genre de politicien qu'il voulait soutenir pour la présidence.







« Shazam! » La star Zachary Levi a soutenu Donald Trump à la présidence. Robert F. Kennedy Jr./YouTube

« Nous allons reprendre ce pays. Nous allons le rendre à nouveau génial, nous allons le rendre à nouveau sain. Et donc je suis aux côtés de Bobby et de tous ceux qui sont aux côtés du président Trump. … Parmi les deux choix qui s’offrent à nous, et nous n’en avons que deux, le président Trump est l’homme qui peut nous y amener », a déclaré Levi.

Levi a joué le rôle du super-héros Shazam dans deux films DC en 2019 et 2023. Les films parlent d’un jeune garçon qui se transforme en homme adulte après avoir prononcé le slogan. Il a également joué dans la série télévisée « Chuck » et a interprété Flynn Rider dans le film d’animation Disney « Tangled ».

L'acteur a également déclenché une tempête sur les réseaux sociaux après avoir exprimé sa méfiance à l'égard du géant pharmaceutique Pfizer dans un post sur X en 2023.







Levi a déclaré que Trump « reprendrait ce pays ». PA

La controverse a commencé lorsque Levi a retweeté une question du fondateur du groupe Moorhouse, Lyndon Wood, qui a interrogé ses partisans : « Êtes-vous d’accord ou non sur le fait que Pfizer représente un réel danger pour le monde ?

Levi a répondu à la question : « Hardcore d’accord. »

Ce bref commentaire a suscité une réaction intense de la part des comptes X de gauche, attaquant l’acteur pour les avoir « déçus » après avoir soutenu la « propagande antivax ».

Fox News Digital a contacté la campagne Trump et Levi pour commenter l’approbation et n’a pas immédiatement reçu de réponse.