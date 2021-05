SHAYNE Lamas et son mari Nik Richie divorcent après s’être «séparés» car le couple a hâte de «passer à autre chose».

La star de télé-réalité a noué le nœud avec le blogueur en 2010, car ils ont également deux enfants.

Getty

Shayne Lamas et son mari, Nik Richie, divorcent[/caption]

Getty

Le blogueur a annoncé le divorce sur son Instagram[/caption]

Nik, 42 ​​ans, a pris à Instagram pour révéler la triste nouvelle, alors qu’il partageait un texte graphique qui disait: «Avec une grande tristesse, après 11 ans ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion amoureuse pour obtenir un divorce.

«Nous n’avons que de l’amour et du respect les uns pour les autres et nous chérirons les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers.

«C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous naviguons dans notre nouvelle normalité au sein de notre famille. «

Shayne l’apporterait également aux médias sociaux pour partager les nouvelles – elle a posté une photo de la paire portant des gants de boxe et faisant face, et a également écrit le même message que Nik.

Instagram

Avec une grande tristesse, après 11 ans ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion amoureuse pour divorcer », a écrit Nik sur les réseaux sociaux.[/caption]

Instagram

Shayne a également révélé la triste nouvelle à côté de cette photo de la paire de gants de boxe sportive[/caption]

Getty

Shayne est surtout connu pour avoir remporté la saison 12 de The Bachelor, tandis que Nik est le fondateur du site de potins The Dirty.[/caption]

Les gens ont été choqués par la nouvelle, alors qu’ils se sont rendus dans la section des commentaires pour répondre, avec une personne qui a écrit: «Cela me brise le cœur de vous aimer ensemble.»

Un autre a ajouté: «Merde. Je vous souhaite à tous les deux rien d’autre que des routes fluides !!! «

Shayne, 35 ans, est surtout connu pour avoir remporté la saison 12 de Le célibataire. Elle se fiancerait avec Matt Grant dans l’émission, mais elle n’a pas donné suite au mariage.

Instagram

Le couple a accueilli deux enfants au cours de leur relation[/caption]

Quant à Nik – né Hooman Abedi Karamian – il est l’esprit derrière le site Web controversé de potins The Dirty.

Le couple, qui est apparu sur Couples Therapy de VH1 en 2012, a accueilli deux enfants: sa fille Press, neuf ans, et son fils Lyon, cinq ans.

Shawna Craig, qui était mariée au père de Shayne Lorenzo Lamas jusqu’en 2018, a agi comme un substitut au deuxième enfant de la star de télé-réalité

Instagram

Shayne et Nik avec leurs enfants, leur fille Press et leur fils Lyon[/caption]

Shawna, 34 ans, a déjà parlé de sa décision de porter l’enfant de Shayne: «Je n’ai jamais voulu avoir d’enfants à moi. J’ai toujours su que je voulais aider sous une forme ou une autre.

«J’ai commencé comme donneuse d’ovules et je l’ai fait plusieurs fois. Et tous les couples ont pu avoir des enfants grâce à cela. J’ai pensé: «Je ne vais pas faire de dons d’ovules plus longtemps, j’adorerais porter un enfant.»

Elle a poursuivi: «J’ai offert mon aide à Shayne et Nik. Ils étaient hésitants à ce sujet. J’ai dit: ‘Prenez votre temps et réfléchissez-y. Si c’est quelque chose avec lequel vous aimeriez avancer, je suis là.

Getty

Shawna Craig, qui était mariée au père de Shayne, Lorenzo Lamas, a agi comme une mère porteuse du deuxième enfant de la star de télé-réalité.[/caption]





«Et donc, une semaine plus tard, ils m’ont appelé et m’ont dit: ‘Faisons-le, nous sommes à bord.’»

Shawna a ajouté: «Honnêtement, si je pouvais être enceinte toute ma vie, je le ferais. J’adore être enceinte, c’est tellement amusant.

«Je sais que cela semble fou, mais j’adore ça. Shayne est si heureuse et se sent très satisfaite d’avoir un petit garçon et une petite fille. Elle a définitivement les mains pleines.