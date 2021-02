Shay Mitchell réfléchit à sa lutte contre la dépression prénatale

Shay Mitchell veut que les mamans sachent qu’elles ne sont pas seules.

Tandis que le Jolies petites menteuses star est ravie d’être le fier parent d’une fille de 16 mois Atlas, la route vers la maternité n’a pas été facile.

Dans une nouvelle interview le 24 février Podcast épisode de Katie Copier, Shay a révélé sa lutte contre la dépression prénatale en attendant.

«Pour la majorité, j’étais tellement béni et j’aimais beaucoup ça, mais les parties que je n’aimais pas, je suis comme, ‘Aww mec. Wow.’ Je veux tellement un frère, mais je ne veux plus avoir de grossesse », a-t-elle partagé avec l’hôte et une autre maman Katie Lowes. «Je n’étais pas cette déesse rayonnante qui adorait ça. Je ne veux pas le refaire parce que ça m’a coûté mentalement.

Shay a poursuivi: « J’avais un pré-partum, pas un post-partum et c’était quelque chose que je ne savais pas à l’époque. J’avais seulement entendu parler du post-partum, donc je me préparais pour ça, mais quand j’étais bouleversé et que je ne me sentais pas au mieux pendant, j’étais comme , « Qu’est-ce que c’est? Personne n’en a parlé! Je devrais être si heureux maintenant. » Je suis donc nerveux de revenir pour ça à nouveau. «