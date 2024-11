Shay Cleary Architects achève un complexe de logements de faible hauteur en Irlande

Le studio d’architecture Shay Cleary Architects a réalisé un complexe résidentiel comprenant une série d’appartements et de duplex de faible hauteur organisés autour d’une cour triangulaire à Dublin.





S’appuyant sur ses recherches sur les typologies de logements urbains durables, le développement de The Residences at Sanford Lodge par Shay Cleary Architectes constitue le « premier développement résidentiel de faible hauteur et à haute densité achevé en Irlande », selon le studio.

Le projet a également été sélectionné dans la catégorie logement pour les Dezeen Awards de cette année.

« S’appuyant sur nos projets de recherche à long terme dans la conception résidentielle de haute qualité, de faible hauteur et à haute densité, le projet propose des unités résidentielles de grande qualité et de taille généreuse, avec de vastes terrasses et jardins privés ouverts et un superbe accès à la lumière du soleil et à la lumière du jour avec double unités d’aspect partout », a déclaré le directeur du studio John Dobbin à Dezeen.

« Cette forme de logement offre des densités comparables à celles du développement d’appartements, mais le fait grâce à des maisons avec porte indépendante, des cours-jardins et des terrasses généreuses, livrables dans un format plus économique et viable. »

Les 36 résidences sont disposées en deux rangées de terrasses de chaque côté de la cour centrale – chaque unité étant composée de deux appartements d’une chambre au rez-de-chaussée surmontés d’un duplex de deux chambres.

Construite en brique pour s’agencer aux bâtiments voisins, chacune des unités est définie par des formes en blocs avec des découpes structurelles conçues pour accueillir des terrasses extérieures.

Au rez-de-chaussée, des allées pavées assurent la circulation sur le site. Devant chacune des unités se trouvent deux portes encadrées d’aluminium bronze qui donnent accès aux appartements du rez-de-chaussée.

À l’intérieur, les appartements sont dotés d’espaces de chambre dont les ouvertures donnent sur la cour commune, tandis que l’arrière accueille un salon, une cuisine et une salle à manger décloisonnés où des portes coulissantes mènent à un jardin privé.

Un escalier extérieur accessible depuis la façade du bâtiment permet de monter jusqu’au duplex du premier étage, où une terrasse extérieure sert de point d’entrée à la maison.

Des portes coulissantes entourent la terrasse et s’ouvrent sur la cuisine et la salle à manger ouvertes ainsi que sur l’espace de vie adjacent.

Un escalier extérieur menant à la terrasse du premier étage et un escalier intérieur permettent d’accéder à l’étage supérieur de la maison, où deux chambres avec salle de bains privative partagent l’accès à une terrasse au niveau supérieur.

Des murs blancs simples et du parquet sont répétés dans tous les appartements.

En plus d’intégrer dans la conception ses recherches sur les typologies d’habitations durables de faible hauteur, Shay Cleary Architects a également inclus des stratégies à faible consommation d’énergie permettant à au moins 20 % de l’énergie primaire du bâtiment d’être fournie par des sources d’énergie renouvelables.

« Nous avons intégré la durabilité dans le concept, car cette forme de logement offre des densités comparables à celles du développement d’appartements, mais le fait par le biais de la construction de maisons, ce qui se traduit par une meilleure utilisation des terres, des méthodes de construction moins énergivores et à forte intensité de carbone, et est réalisable dans un format plus économique et plus durable », a déclaré Dobbin.

Shay Cleary Architects est un studio d’architecture créé en 1987, avec des bureaux à Londres et Dublin.

La photographie est de Jamie Hackett Photographie.