L’équipe de football de Shawsheen Tech a mis la touche finale à un championnat de la Commonwealth Athletic Conference vendredi soir, devançant sa visite dans le Grand Lawrence par un score de 36-6.

Cette victoire a amélioré la fiche des Rams à 7-0 au total et a poussé la marque du CAC de Shawsheen à 4-0.

Le triomphe n’a jamais fait de doute.

Shawsheen menait 14-0 après un quart-temps et 29-0 à la mi-temps avant de traverser la seconde mi-temps.

Le quart-arrière junior Sid Tildsley s’est précipité pour deux touchés et le porteur de ballon senior Caleb Caceres a inscrit deux scores pour les Rams tandis que l’arrière junior Zack Timmons a trouvé la zone des buts au quatrième quart.

Jared Bishop a marqué quatre points supplémentaires pour Shawsheen, qui a également marqué deux points en fin de première mi-temps avec une sécurité.

Caceres a connu son plus gros match de l’année avec le ballon, accumulant 141 verges en seulement 11 courses, tandis que Timmons a également connu une grosse soirée avec 89 verges en cinq courses.

Avec le gros match au sol, Tildsley n’a lancé que neuf passes pour 62 verges, dont 44 au senior Ryan Copson.

Shawsheen a une semaine de congé ce week-end et sa prochaine action sera le tour d’ouverture du tournoi MIAA.

Les Rams sont classés troisièmes dans la Div. 5 dans le classement Power de la MIAA, derrière Hanovre, invaincu, première tête de série, et Foxborough, deuxième tête de série.

Dedham et Danvers complètent le top cinq de la division.

VOLLEY-BALL

L’équipe de volleyball de Shawsheen Tech a mis la touche finale à un championnat de la Commonwealth Athletic Conference samedi avec une victoire à domicile contre Whittier Tech.

L’étudiante de deuxième année Francesca Reardon a illuminé l’offensive avec 19 attaques décisives en carrière et en équipe. Elle a également ajouté cinq as et sept points de service pour les Rams.

Le senior Cade Barron, avec 32 passes décisives, a maintenu l’offensive de Shawsheen en attaque. Les Rams ont désormais une fiche de 16-1 avant la dernière semaine de la saison régulière.

Les Rams ont gagné 3-1 contre Innovation Academy.

Junior Outside Fiona Rexford a réalisé un record de 16 attaques décisives et l’étudiante de deuxième année Izzy DiSalvo avec un record en carrière de 28 récupérations et 4 passes décisives. Le milieu senior Adrianna Damiano a contribué 5 blocs pour les Rams. Le passeur senior Cade Barron a réalisé 26 passes décisives, 8 as et 16 points de service.

FOOTBALL GARÇONS

L’équipe de football masculine de Shawsheen Tech a célébré la soirée senior avec style en remportant sa 11e victoire de la saison lundi avec une victoire de 5-2 contre Lowell Catholic. Les Rams étaient menés par le junior Jayden Perez et le senior Matt Ramsey, qui ont chacun inscrit un but et une passe décisive.

Les juniors Niko Georgoulis, junior Jack Bourque et junior Kaleb Molina ont également marqué pour Shawsheen. Les autres passes décisives sont allées au junior Ethan Melanson qui en a obtenu deux, au junior Nick Palmerino, au senior Mason O’Rourke, ainsi qu’au gardien de but senior Nick Gerasimov, qui a décroché sa cinquième passe cette saison.

Le senior Corey Kirchner, le senior Shane MacArthur et le senior Brian Duhamel ont également bien joué pour Shawsheen.

Lors d’une autre action récente, Shawsheen a perdu contre Northeast, 1-0, et a dominé Groton-Dunstable, 4-0.

Contre Groton. Shawsheen a pris le contrôle dès le début sur un but de l’étudiant de deuxième année David Vitale avec une passe décisive au junior Niko Georgoulis.

Georgoulis a porté le score à 2-0 après avoir reçu une passe du junior Jayden Perez.

Le senior Matt Ramsey et l’étudiant de deuxième année Landon Babot ont marqué des buts en seconde période pour Shawsheen.

FOOTBALL FILLES

L’équipe de football féminine de Shawsheen Tech a encore une chance.

Avec une fiche de 5-7-2 avec deux matchs à jouer, les Rams ont affronté Lowell Catholic mardi et Greater Lowell jeudi.

Avec deux victoires, les filles accéderont aux séries éliminatoires.

Lors des matchs récents, les Rams ont été exceptionnels avec une victoire 1-0 contre Lowell Catholic, une victoire 3-1 contre Innovation Academy et un match nul 2-2 contre Whittier Tech.

Contre Lowell Catholic, Maria Cafaro a marqué pour Shawsheen, assistée de Riley Rourke.

Les juniors Kendra Minghella, Skylar Driscoll et Kailyn Harless ainsi que l’étudiante en deuxième année Ava Noble ont mené la défense.

Cafaro et Ayla Biscan ont inscrit les buts du Ram contre Whittier.

Le gardien Sydney MacPherson a remporté la victoire devant le filet.

Lors de la victoire contre Innovation, Laylah Gomez (étudiant de première année), Emerson Glover (senior), Jailyn DiNuccio (étudiant en deuxième année), Natalia Portilla-Pitta (capitaine senior), Riley et Kristal Wells (étudiant en deuxième année) ont tous déclenché les Rams.

Cafaro, Portilla-Pitta et Rourke ont marqué pour Shawsheen.

CROSS-COUNTRY

Les équipes de cross-country de Shawsheen Tech ont terminé la saison régulière contre Greater Lawrence.

Les garçons ont remporté une belle victoire 24-31 et ont terminé à 4-1.

Les filles ont perdu 18-41.

Noah Brooks (16:50) et Will Biscan (16:51) ont pris les deux premières places chez les garçons.

Les filles étaient dirigées par les étudiantes de première année Eloise Krochune (23:34), Ellie Matheson (23:48) et la junior Corrine Foley (23:49).