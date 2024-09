Shawn Stines : le shérif du Kentucky plaide non coupable dans la fusillade mortelle d’un juge dans son cabinet

CNN

—



Le shérif du Kentucky accusé de meurtre au premier degré dans la mort d’un juge du tribunal de district a plaidé non coupable mercredi lors de sa première comparution devant le tribunal depuis le meurtre qui a choqué la petite communauté du comté de Letcher.

Shawn « Mickey » Stines, 43 ans, reste emprisonné sans caution après la mise en accusation, qui s’est tenue à distance dans une salle d’audience du comté de Carter, à 160 kilomètres du palais de justice où le juge Kevin Mullins, 54 ans, a été abattu six jours plus tôt.

Les procureurs n’ont présenté aucune preuve lors de la mise en accusation, ce qui laisse un mystère sur le motif possible du meurtre. Stines est apparu à distance depuis le centre de détention du comté de Leslie.

Stines n’a pas non plus commenté les accusations lors de l’audience, mais le juge Rupert Wilhoit l’a interrogé sur ses finances après que Stines a confirmé qu’il souhaitait un avocat commis d’office.

Le juge a exprimé son scepticisme quant à savoir si Stines, qui a déclaré posséder deux maisons et gagner 115 000 $ en tant que shérif, était vraiment indigent.

« Monsieur, je crois comprendre qu’il est évidemment en train de perdre son poste de shérif du comté de Letcher et qu’il n’aura plus de revenus à l’avenir », a déclaré le défenseur public Josh Miller au juge.

Une audience préliminaire pour présenter des preuves dans cette affaire était prévue le 1er octobre dans le comté de Morgan, une autre salle d’audience éloignée de la scène du crime.

Ce qui s’est passé dans le cabinet du juge quelques instants avant la fusillade mortelle cet après-midi fait toujours l’objet d’une enquête, ont indiqué les autorités. D’autres personnes se trouvaient dans le bâtiment lorsque le juge a été abattu, mais personne d’autre ne se trouvait dans son cabinet, a déclaré Matt Gayheart, agent de la police de l’État du Kentucky.

Le travail de Stines l’a rendu responsable de la sécurité dans les palais de justice du comté, y compris de la sécurité personnelle des juges, selon la Kentucky Sheriff’s Association. Il fait maintenant face à une accusation de meurtre au premier degré, et on ne sait pas clairement qui le remplacera en tant que shérif.

Des caméras se trouvaient à l’intérieur du bâtiment et tous les témoins seront interrogés, a déclaré Gayheart, qui a souligné que c’était la première fois qu’une tragédie « de cette ampleur » affligeait le comté.

Stines et Mullins ont déjeuné ensemble quelques heures avant la fusillade, a déclaré le greffier du tribunal de circuit, Mike Watts. WKYT, affilié à CNN.

« Le comté tout entier est tout simplement dévasté par cela », a déclaré Watts à WKYT, faisant un clin d’œil au vide laissé dans le système judiciaire local. « Nous avons non seulement perdu notre shérif et notre juge de district, mais j’ai également perdu deux amis personnels avec qui je travaillais quotidiennement. »

Quelques jours seulement avant la fusillade, le 16 septembre, Stines a été destitué dans le cadre d’un procès fédéral en cours impliquant un ancien député qui a contraint une femme à avoir des relations sexuelles avec lui en 2021, avait précédemment rapporté CNN.

Le procès allègue que les allégations sexuelles contre le député « n’ont pas fait l’objet d’une enquête appropriée de la part du shérif Stines », qui a licencié le député en 2022.

Jonathan Shaw, l’avocat représentant Stines en sa qualité officielle dans le procès, a déclaré à CNN dans un e-mail qu’il n’avait pas le pouvoir de parler au nom personnel de Stines dans le procès fédéral ou dans l’affaire du meurtre.

De nombreux habitants connaissaient les deux personnalités éminentes de la communauté, et les amis du shérif et du juge se sont déclarés stupéfaits par le meurtre et avaient du mal à comprendre pourquoi il s’était produit.

La journée calme et apparemment routinière du tribunal est devenue chaotique lorsque la police a reçu un appel au 911 peu avant 15 heures jeudi signalant des coups de feu tirés depuis l’intérieur du palais de justice, a indiqué la police d’État.

En entendant des rapports faisant état d’un tireur actif dans le palais de justice, l’agent de sécurité du tribunal Wallace Kincer et Watts, le greffier du tribunal de circuit, sont passés à l’action, éloignant les avocats et le personnel du tribunal du danger inconnu qui se cachait dans les chambres, selon Matt Butler, avocat du Commonwealth pour Comté de Letcher.

La peur s’est propagée à travers le comté alors que les élèves des écoles publiques du comté de Letcher ont été placés en confinement peu avant 15h30.

Mullins a été retrouvé avec plusieurs blessures par balle et a été déclaré mort sur les lieux, a indiqué la police.

Butler s’est récusé ainsi que son bureau des poursuites du shérif parce que lui et le juge ont épousé deux sœurs et que leurs enfants se comportent plus comme des frères et sœurs que comme des cousins, a-t-il déclaré dans un communiqué la semaine dernière. « Notre communauté a subi un acte de violence qui semble être le fait de deux hommes avec qui je travaille depuis dix-sept ans et que j’aime comme des frères », a déclaré Butler dans un message sur les réseaux sociaux.

Certains résidents, dont Butler, réclament des protocoles de sécurité plus adéquats dans le palais de justice, comme l’installation d’un détecteur de métaux et l’augmentation de la sécurité à l’entrée.

« Le palais de justice du comté de Letcher est l’un des derniers dans lequel vous pouvez entrer sans détecteur de métaux ni sécurité à la porte d’entrée », a déclaré Butler, qui l’a qualifié d' »inacceptable ».

Mullins laisse dans le deuil sa femme et ses deux filles, son nécrologie États. « Il est décédé dans son cabinet du palais de justice où il a passé sa carrière à aider les gens », indique la nécrologie.

Dalia Faheid et Dakin Andone de CNN ont contribué à ce rapport.