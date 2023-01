Shawn rend visite à un médecin de la perte de cheveux

Il est presque temps pour un nouvel épisode de “Growing Up Hip Hop” et nous avons un extrait exclusif pour votre plus grand plaisir.

L’équipe de ‘Growing Up Hip Hop’ vit vraiment l’âge adulte cette saison. Prenez par exemple le mari de TT dans le clip exclusif que nous partageons. Il s’avère que Shawn voit sa racine des cheveux reculer plus loin qu’il ne le voudrait ! Heureusement, il a un bon ami à Twist, qui l’accompagne pour voir un médecin au sujet de sa calvitie masculine.

Découvrez le clip ci-dessous:

LOL, nous craquons toujours qu’il demande à ressembler à Jamie Foxx. Aussi, saviez-vous déjà que les hommes payaient 10 $ par cheveu pour être branchés avec des MILLIERS de follicules ? Pas étonnant que LeBron ne prenne pas sa retraite de sitôt.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

TT et Shawn s’affrontent à propos de leur nouvelle vie à Los Angeles, Vanessa se fait liposuccion, et Cree et Briana s’affrontent enfin sur les dissensions fougueuses de Briana. Pendant ce temps, Twist joue le rôle de pacificateur et Layzie surprend Sakoya en se présentant à sa soirée skate sans y être invitée.

Wayment — Vanessa se fait liposuccion ? Est-ce l’épisode de chirurgie élective de “Growing Up Hip Hop ?” Nous attendons celui-ci avec impatience.

Le nouvel épisode de “Growing Up Hip Hop” sera diffusé le jeudi 26 janvier sur WE tv.

Allez-vous regarder?