À l’approche de WWE NXT TakeOver: Stand & Deliver, l’édition du 24 mars de NXT était un événement bien rempli. Le match de l’événement principal a vu Oney Lorcan défier Karrion Kross, qui avait blessé son partenaire par équipe Danny Burch la semaine dernière. Alors que William Regal a adressé les conséquences à Adam Cole et Kyle O’Reilly pour leurs actions récentes de se blesser et de se battre en dehors du ring de la NXT. Pendant ce temps, Raquel Gonzalez et Dakota Kai ont vaincu Io Shirai et la nouvelle venue Zoey Stark. Voici les résultats de WWE NXT d’hier soir.

