Shawn Mendes va torse nu sur une plage de Miami au milieu de la nouvelle romance de Camila – Hollywood Life

Si Shawn Mendes avait des idées sur Camila Cabello aller de l’avant avec l’exécutif Austin Kevitch, il n’en avait pas l’air dimanche (7 août), la veille de ses 24 ans. Shawn est allé nager avec des copains à Miami, abandonnant sa chemise pour un short de bain. Les spectateurs ont admiré le magnifique paysage alors que Shawn montrait ses muscles déchirés, ses épaules toniques et ses nombreux tatouages ​​​​tout en jouant dans l’eau. Le chanteur de “Monster” a plongé, nagé et lancé un frisbee dans les vagues, profitant de son dernier jour à 23 ans.

La baignade de Shawn a eu lieu le jour même où Camila, 25 ans, a confirmé qu’elle n’était plus sur le marché. Le chanteur de “Bam Bam” est allé déjeuner à Los Angeles avec le PDG du Lox Club, Austin Kevitch. Pendant le repas, Camila a déposé un baiser sur la joue d’Austin. Ensuite, le couple est allé se promener après le déjeuner, marchant main dans la main dans la rue. Pour la sortie, Camila portait une longue robe d’été fluide à imprimé floral tandis qu’Austin portait un t-shirt blanc et un short vert.

Ce PDA a confirmé les rumeurs qui avaient éclaté pour la première fois en juin lorsque les deux hommes ont été aperçus en train de discuter à Los Angeles. Il s’agit de la première relation de Camila depuis qu’elle et Shawn se sont séparés en novembre 2021 après deux ans de relation. Le couple a annoncé sa rupture dans un message commun publié sur les réseaux sociaux. “Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais”, lit-on dans leur message. “Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. Nous apprécions tellement votre soutien depuis le début et pour aller de l’avant.

Austin est surtout connu en tant que PDG de l’application de rencontres réservée aux membres Lox Club. “Je veux vraiment une petite amie, mais être célibataire aide aussi à gérer le Lox Club parce que je connais tous les points douloureux que ressentent les célibataires et je sais exactement ce que je voudrais dans une application”, a-t-il déclaré. Agitation en février. “Je pense qu’une fois que je vivrai” heureux pour toujours “avec quelqu’un qui s’enfuit au coucher du soleil, je ne serai plus aussi en contact avec toutes les choses ennuyeuses concernant les fréquentations.”

Pendant que Camila profite de son nouvel amour, Shawn prend un peu de temps pour se concentrer sur sa santé mentale. Fin juillet, il a annulé les dates restantes de son Merveille tournée en raison de problèmes internes. “Après avoir parlé davantage avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je dois prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement pour m’ancrer et revenir plus fort”, a-t-il poursuivi. “Nous espérions pouvoir reprendre le reste des rendez-vous après un congé bien mérité, mais pour le moment, je dois faire de ma santé ma première priorité.”