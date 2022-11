Shawn Mendes va torse nu pour une randonnée à Los Angeles: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : VAEM / BACKGRID

Shawn Mendes a réchauffé Los Angeles le 9 novembre, alors qu’il a été aperçu en randonnée sans chemise dans les images vues ici. Les abdominaux du chanteur “Wonder” étaient pleinement exposés alors qu’il marchait sur un sentier du sud de la Californie en short noir et chaussures de randonnée noires mercredi après-midi. Shawn, 24 ans, semblait être dans son propre monde alors qu’il transpirait et passait ses doigts dans ses cheveux bruns succulents. Il semblait également être seul. Ses nombreux tatouages ​​​​étaient également exposés, tels que le papillon sur son biceps gauche et sa guitare, «merveille» et des motifs d’oiseaux sur son bras et sa main droits.

La popstar canadienne a également abandonné sa chemise pour Halloween lorsqu’il s’est déguisé en Indiana Jones pour Kendall Jenner‘s 818 Tequila Halloween party le samedi 29 octobre. Il portait un gilet vert qu’il avait laissé déboutonné sans rien en dessous, un sac à bandoulière marron et un pantalon beige attaché par une ceinture marron. Shawn avait également du faux sang et des ecchymoses sur le visage pour prouver qu’il venait de rentrer d’une longue journée de chasse pour une statue dorée prisée dans la jungle.

Les nombreuses sorties torse nu de Shawn surviennent alors qu’il travaille sur sa santé mentale après l’annulation de son Wonder World Tour. Il avait initialement reporté sa première tournée post-pandémique de trois semaines en juillet pour donner la priorité à sa santé mentale. “Après quelques années sans route, je me sentais prêt à me replonger, mais cette décision était prématurée et malheureusement, le péage de la route et la pression m’ont rattrapé et j’ai atteint un point de rupture”, a-t-il expliqué dans sa publication Instagram originale.

Cependant, fin juillet, il a annoncé qu’il avait annulé toute sa tournée. “J’ai commencé cette tournée ravie de pouvoir enfin recommencer à jouer en direct après une longue pause due à la pandémie, mais la réalité est que je n’étais pas du tout prêt pour la difficulté de la tournée après cette période d’absence”, a-t-il déclaré près du sommet de son long message Instagram. “Après avoir parlé davantage avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je dois prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement pour m’ancrer et revenir plus fort”, a-t-il poursuivi. “Nous espérions pouvoir reprendre le reste des rendez-vous après un congé bien mérité, mais pour le moment, je dois faire de ma santé ma première priorité.”

L’annonce est intervenue deux mois avant que son compatriote artiste canadien, Justin Biebera reporté son Justice World Tour dans un avenir prévisible en raison de problèmes de santé mentale.