Shawn Mendes se produit avec Ed Sheeran lors d’un concert au Canada : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/MediaPunch/Shutterstock

Chanteuse pop Shawn Mendes24 ans, a fait un retour impressionnant sur scène après avoir séduit Ed Sheeran fans lors du concert du joueur de 32 ans à Toronto le 17 juin (regardez le vidéo dessous). Non seulement ils ont interprété le tube de Shawn en 2016 « Il n’y a rien qui me retient », mais ils se sont également assurés de chanter le tube d’Ed « Lego House ». Le jeune homme de 24 ans a porté un simple t-shirt blanc et un pantalon cargo kaki pendant la représentation, tandis qu’Ed a opté pour un ensemble entièrement noir composé d’un t-shirt et d’un jean foncé.

Plus tard, le natif britannique s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une vidéo séparée de leurs duos et a ajouté une note sentimentale pour Shawn. « Toronto. Quel instant. Moi et @shawnmendes sur scène dans sa ville natale », a commencé la douce légende. « J’aimerais pouvoir embouteiller la sensation et continuer à l’ouvrir pour ressentir à nouveau ce buzz, tellement amusant. Merci d’avoir chanté avec moi mec, tellement bon de te revoir x. Dans le clip, Camila CabelloLe copain occasionnel de (actuellement absent), a expliqué ce que cela faisait de se produire après plus d’un an loin de la scène.

« J’ai commencé à trembler ! J’étais comme quoi le – », a plaisanté Shawn. « Je me sens un peu sans voix à ce sujet pour être honnête en ce moment. » Plus tard dans la vidéo des coulisses, Ed a demandé à Shawn depuis combien de temps il n’était pas monté sur scène, ce à quoi Shawn a expliqué que cela faisait « un an et demi ». Le musicien de « Treat You Better » a ajouté qu’il se sentait « fou » et « fou » d’être de retour sur scène avec les fans. Comme beaucoup le savent, Shawn a annulé son Merveille tournée mondiale en juillet 2022 après avoir cité sa santé mentale comme une raison pour prendre du recul.

.@ShawnMendes et @edsheeran sur une scène 🥹 comment va tout le monde ?? pic.twitter.com/M8YrLnqWf0 – Records de l’île (@IslandRecords) 18 juin 2023

Maintenant qu’il est de retour sur scène, de nombreux fans ont suivi les commentaires de la vidéo d’Ed pour se réjouir de voir la sensation pop revenir à la musique live. « Tellement heureux de revoir Shawn sur scène », s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Ed, merci de l’avoir ramené, c’était très important. » Un fan séparé qui était apparemment présent s’est assuré de noter à quel point la foule dansait lorsque les deux hommes chantaient ensemble. «Les gens dansaient si fort que le sol tremblait au deuxième niveau», ont-ils plaisanté, tandis qu’un quatrième a ajouté: «MEILLEUR. MONTRER. J’ai JAMAIS. VU. Quand Shawn est sorti, j’ai eu l’impression que mon âme quittait mon corps !!!!

Outre sa carrière musicale, Shawn a récemment fait la une des journaux pour sa récente rupture avec Camila. Après que le duo pop ait ravivé leur romance en avril 2023, ils ont choisi de l’appeler à nouveau un peu plus d’un mois plus tard, selon un rapport du 7 juin de Le soleil américain. Plus tard, PERSONNES a confirmé leur séparation le 13 juin et a affirmé que Camila était déjà de retour sur la scène des rencontres. Plus récemment, le 9 juin, Shawn a sorti une chanson intitulée « What the Hell Are We Dying For? », Qui faisait allusion à sa vie amoureuse et au changement climatique. « J’étais [in] nord de l’État de New York et juste sur le point de ressentir beaucoup de choses sur les relations, sur ma carrière, sur [the] l’environnement », a-t-il dit Zane Lowe sur Apple Musique 1. « Et j’étais en studio et ce moment de profonde frustration m’a envahi et j’ai finalement commencé à sentir cette inspiration venir. »

