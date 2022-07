Shawn Mendes reporte sa tournée mondiale, invoquant sa “santé mentale”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Shawn Mendes a annoncé vendredi soir qu’il avait décidé de reporter sa tournée mondiale, invoquant sa “santé mentale”.

Le chanteur de “Señorita” a déclaré qu’il devrait reprogrammer les dates de sa tournée au moins à Uncasville, Connecticut, le 29 juillet, car il a atteint un “point de rupture”.

“Cela me brise le cœur” de retarder les spectacles, a-t-il déclaré dans un post sur ses réseaux sociaux, mais “je tourne depuis que j’ai 15 ans et pour être honnête, ça a toujours été difficile d’être sur la route loin des amis et de la famille .”

Il a dit qu’après quelques années d’absence de tournée, il se sentait prêt à reprendre la route, mais s’est récemment rendu compte que c’était “prématuré et malheureusement le péage de la route et la pression m’ont rattrapé et j’ai atteint un point de rupture. ”

Il a ajouté qu’il avait décidé de prendre du temps pour “guérir et prendre soin de moi, et de ma santé mentale avant tout”, après avoir parlé avec son équipe et des professionnels de la santé.

Des milliers de fans ont laissé des messages de soutien dans les commentaires, dont le chanteur de “Honey, I’m Good” Andy Grammer, qui a écrit sur son Instagram “Je t’aime mec – fier de toi pour avoir fait ce dont tu as besoin”.

Grammer a récemment admis dans une interview que sa santé mentale avait souffert pendant la pandémie de coronavirus.

“Je suis tombé très fort et j’ai suivi une thérapie, et c’est ce qui m’a amené”, a-t-il déclaré au Cincinnati Enquirer. “Je n’étais pas super positif. J’ai craqué assez fort.”

Mendes, 23 ans, a déjà été franc sur ses difficultés, déclarant aux fans sur Twitter en avril que lorsqu’il “se sentait mal” et préoccupé par ce que les gens pourraient penser de lui “soit je fais un show, soit je me cache”.

Il a ajouté qu’il était “un jeune de 23 ans qui a constamment l’impression de voler ou de se noyer”.

“La vérité est que même avec autant de succès, j’ai toujours du mal à sentir que je n’échoue pas”, mais il a rassuré les fans qu’il allait “bien” et espérait juste que ses pensées “résonneraient” avec certaines personnes.

Et pendant les vacances de l’année dernière fin décembre, le chanteur a posté une vidéo pour les fans sur son Instagram, disant qu’il avait “du mal avec les réseaux sociaux en ce moment” mais a remercié les auditeurs de s’être connectés à sa nouvelle chanson “Ça va être D’accord”, qui est sorti après sa rupture avec sa collègue chanteuse Camila Cabello.

“Je me sens tellement fier de cette chanson et je suis tellement reconnaissant que vous vous y connectiez, et je suis tellement reconnaissant que les gens soient vulnérables avec elle et que les gens s’amusent simplement avec”, a-t-il ajouté.

La tournée “Wonder” de Mendes a débuté à Portland, Oregon, le 27 juin et devait se poursuivre jusqu’en octobre aux États-Unis, puis dans le monde jusqu’à l’été prochain.

Le premier concert concerné est le spectacle de St. Paul, Minnesota, samedi soir.